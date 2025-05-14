Для того, аби відчистити вікна до блиску, вам зовсім необов'язково бігти у господарський магазин та витрачати чимало грошей на дорогі засоби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rama. Зокрема, у вас вдома вже точно є кілька засобів, які стануть у пригоді в такій ситуації.

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Використайте розріджувач

Найпопулярніший спосіб видалення слідів від скотчу з вікон – це використання розріджувача. Але цей спосіб не підходить для ламінованих вікон, а тільки для склопакету. Використовуйте ацетон для зняття лаку, або ж ізопропіловий спирт чи навіть нафталін – всі ці засоби ідеально підходять для того, аби очистити вікна від бруду. Нанесіть речовину на сліди скотчу та рівномірно розплодіть по поверхні.

Після цього дайте засобу 10 хвилин, аби подіяти, а тоді протріть поверхню вікна м'якою вологою тканиною чи губкою – небажаних плям ви вже не побачите.

Олія

Такий спосіб допоможе прибрати сліди скотчу і при цьому не пошкодити навіть ламіновані вироби. Потрібно взяти м'яку ганчірку та просякнути її олією чи навіть звичайним жиром. Ретельно нанесіть її на слід від скотчу, поступово втираючи у ділянку.

Залиште постояти ще на 15 хвилин, а тоді обережно протріть вікно сухою ганчіркою.

Оцет

Це – засіб, що знайдеться у кожному домі, і він буде надзвичайно ефективним для видалення будь-яких слідів від скотчу на вікнах. Для цього потрібно змішати оцет з водою у співвідношенні 1:1, ретельно нанести розчин ганчіркою на сліди від скотчу та дати йому увібратися протягом 5 хвилин. Після цього ретельно відмийте сліди сухою чи вологою ганчіркою.

Якщо сліди все ще не зникли, тоді процедуру потрібно повторити знову.

Зубна паста

Зубна паста має у складі речовини, що можуть допомогти у відтиранні слідів скотчу з вікон, тож можна використати її для цього. Потрібно нанести невеликий шар зубної пасти на місце, де лишилися плями, а тоді залишити на 10 – 15 хвилин.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна у побуті використовувати зубну пасту.



Вікна можна почистити зубною пастою / Фото Pexels

Після цього зітріть сліди пасти сухою ганчіркою.

Спеціальні засоби

У господарських магазинах ви можете знайти безліч спеціалізованих засобів, що допоможуть прибрати скотч з вікон. Вони будуть, певно, найбільш ефективним та простим методом розпрощатися з забрудненнями.

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