Змішувачі у ванній будуть блищати: потрібен лише один незвичний побутовий предмет

На кранах дуже часто з’являються плями від жорсткої води. Щоб вони блищали й були як нові, потрібно скористатися незвичною річчю, яка є вдома в кожного з нас.

Змішувачі часто очищують за допомогою хімічних засобів, втім можна без них обійтися й обрати чудову альтернативу, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим відмити змішувачі у ванній

Є один інноваційний спосіб запобігання непривабливих слідів від води на кранах у ванній кімнаті. Потрібно скористатися свічковим воском. Водяні сліди виникають через жорстку воду, яка має велику кількість мінералів – кальцію та магнію, які залишають відкладення, коли вода випаровується. У кінцевому результаті залишаються видимі плями на крані.



Віск від свічки створює захисний шар на кранах / Фото Pexels

Потрібно налити невелику кількість свічкового воску на кран й поді витерти все тканиною. Віск допоможе запобігти появі плям від жорсткої води, створюючи захисний водовідштовхувальний бар’єр на поверхні скла. Бар’єр буде запобігати прилипанню мінеральних відкладень у воді до поверхні.

До речі! Якщо ви почали генеральне прибирання вдома, то радимо скористатися чудовим методом очищення вікон. З чого зробити засіб – читайте в нашому матеріалі.

Віск від свічки не видаляє плями від води, але він створює бар’єр, який запобігає появі цих плям. Найкраще використовувати свічки без запаху, оскільки вироби з барвниками та ароматизаторами можуть зіпсувати оздоблення кранів.

Користувачі в мережі пишуть, що після цього лайфхаку плями на крані з’явилися аж через тиждень, тому для профілактики можна повторити процедуру. Віск зі свічки – це чудовий спосіб полірування фурнітури для ванної кімнати.