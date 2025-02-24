Багаторічний наліт з чайника можна видалити за 5 хвилин: метод приємно вразить

Наліт на чайнику псує смак чаю та кави, втім є легкий спосіб очистити його за допомогою кількох натуральних інгредієнтів. Інколи люди не звертають увагу на наліт в чайнику, втім через жорстку воду на стінках та на дні відкладаються мінерали.

Утворення на дні чайника зношують з часом нагрівальний елемент й призводять до поломки чайника, пише 24 Канал з посиланням на Express. Видалити наліт з чайника можна легко й без зусиль, вам знадобиться лише оцет або лимон.

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Як вивести наліт з чайника

Вапняний наліт в основному складається з карбонату кальцію - мінералу, який накопичується, коли вода випаровується. Щоб його позбутися, потрібна кислотна речовина, здатна його розщепити.

Білий оцет містить оцтову кислоту, тоді як лимонний сік містить лимонну кислоту. Ці кислоти природним чином розчиняють вапняний наліт, який осідає на стінках. Оцет та лимонний сік є дешевими інгредієнтами, які є високоефективними й безпечними у видаленні вапняного нальоту без використання агресивних хімікатів у чайнику.



Наліт з чайника можна легко вивести / Фото Pexels

Позбутися від нальоту можна за 5 хвилин. Потрібно лише наповнити чайник однією частиною води й однією частиною лимонного соку чи оцту. Закип’ятіть чайник та залишіть його остигати на кілька хвилин для того, щоб засіб розщепив вапняний наліт.

Після 5 хвилин вилийте вміст й промийте чайник чистою водою. Процедуру можна повторити двічі. Після такого простого й легкого методу можна отримати блискучий та чистий чайник.