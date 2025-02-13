Їжа до сковорідки прилипає навіть в кухарів та досвідчених господинь, пише 24 Канал з посиланням на Express. Нагар є стійким та не досить приємним брудом, однак для його виведення не доведеться витратити багато часу.

Читайте також Блищатимуть за кілька хвилин: як легко очистити скляні дверцята духовки

Як вивести нагар зі сковорідки

Щоб вивести прилиплі залишки жиру та їжі зі сковорідкою, вам знадобляться копійчані інгредієнти – цибуля та оцет. Цей метод розповіла інфлюенсерка Камана Бхаскаран. Колись таким чином виводила нагар її бабуся.

Для ефективного виведення залишків на пригорілій сковорідці потрібно нарізати четвертину великої цибулини й викласти на пательню. Зверху налити четвертину склянки оцту й залишіть кипіти на 10 хвилин. Для ідеального результату всередину можна додати навіть трохи соди. Після зазначеного часу потрібно губкою чи скребком протерти всі залишки.



Нагар зі сковорідки можна легко вивести / Фото Pinterest

Природні ферменти цибулі допомагають розщеплювати стійкі пригорілі залишки, а кислота оцту добре розщеплює жир та прибирає всі обвуглені частинки. Також цей метод чудово нейтралізує запахи.

Спосіб виведення нагару зі сковорідки за допомогою оцту – не новий та відомий багатьом. Метод справді дієвим та може впоратися з нагаром не гірше, ніж хімічні засоби.

Якщо ж хочете застосувати ще щось, то можна спробувати лайфхак на основі перекису водню та соди. Потрібно змішати перекис з содою до кашоподібного стану, вміст вилити на сковорідку й поставити на плиту на 15 хвилин, а тоді приберіть все м’якою губкою та зубною щіткою.