Їжа до сковорідки прилипає навіть в кухарів та досвідчених господинь, пише 24 Канал з посиланням на Express. Нагар є стійким та не досить приємним брудом, однак для його виведення не доведеться витратити багато часу.

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Як вивести нагар зі сковорідки

Щоб вивести прилиплі залишки жиру та їжі зі сковорідкою, вам знадобляться копійчані інгредієнти – цибуля та оцет. Цей метод розповіла інфлюенсерка Камана Бхаскаран. Колись таким чином виводила нагар її бабуся.

Для ефективного виведення залишків на пригорілій сковорідці потрібно нарізати четвертину великої цибулини й викласти на пательню. Зверху налити четвертину склянки оцту й залишіть кипіти на 10 хвилин. Для ідеального результату всередину можна додати навіть трохи соди. Після зазначеного часу потрібно губкою чи скребком протерти всі залишки.

Нагар зі сковорідки можна легко вивести
Нагар зі сковорідки можна легко вивести / Фото Pinterest

Природні ферменти цибулі допомагають розщеплювати стійкі пригорілі залишки, а кислота оцту добре розщеплює жир та прибирає всі обвуглені частинки. Також цей метод чудово нейтралізує запахи.

Спосіб виведення нагару зі сковорідки за допомогою оцту – не новий та відомий багатьом. Метод справді дієвим та може впоратися з нагаром не гірше, ніж хімічні засоби.

Якщо ж хочете застосувати ще щось, то можна спробувати лайфхак на основі перекису водню та соди. Потрібно змішати перекис з содою до кашоподібного стану, вміст вилити на сковорідку й поставити на плиту на 15 хвилин, а тоді приберіть все м’якою губкою та зубною щіткою.