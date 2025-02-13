Еда к сковородке прилипает даже у поваров и опытных хозяек, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Нагар является устойчивой и не достаточно приятной грязью, однако для его выведения не придется потратить много времени.

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Как вывести нагар со сковородки

Чтобы вывести прилипшие остатки жира и пищи со сковородки, вам понадобятся копеечные ингредиенты – лук и уксус. Этот метод рассказала инфлюенсерка Камана Бхаскаран. Когда-то таким образом выводила нагар ее бабушка.

Для эффективного выведения остатков на пригоревшей сковородке нужно нарезать четверть крупной луковицы и выложить на сковороду. Сверху налить четверть стакана уксуса и оставить кипеть на 10 минут. Для идеального результата внутрь можно добавить даже немного соды. После указанного времени нужно губкой или скребком протереть все остатки.

Нагар со сковородки можно легко вывести
Нагар со сковородки можно легко вывести / Фото Pinterest

Природные ферменты лука помогают расщеплять устойчивые пригоревшие остатки, а кислота уксуса хорошо расщепляет жир и убирает все обугленные частицы. Также этот метод прекрасно нейтрализует запахи.

Способ выведения нагара со сковородки с помощью уксуса – не новый и известный многим. Метод действительно действенным и может справиться с нагаром не хуже, чем химические средства.

Если же хотите применить еще что-то, то можно попробовать лайфхак на основе перекиси водорода и соды. Нужно смешать перекись с содой до кашеобразного состояния, содержимое вылить на сковородку и поставить на плиту на 15 минут, а потом уберите все мягкой губкой и зубной щеткой.