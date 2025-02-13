Внутреннее стекло духовки можно легко отмыть, а также очистить пространство между стеклом и дверцей, чтобы достичь идеального блеска, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как почистить внешнюю поверхность стекла

Чтобы удалить загрязнения с внешней стороны стеклянной дверцы, нужно воспользоваться раствором уксуса и воды в одинаковой пропорции. Нанесите его на салфетку из микрофибры и протрите хорошо стекло. Для духовок из нержавеющей стали надо использовать специальное средство для чистки.

Как отмыть стекло в духовке

Для удаления жира и нагара нужно приготовить простой домашний очиститель. Вам понадобится половина стакана пищевой соды с добавлением воды до состояния пасты и несколько капель средства для мытья посуды. Смесь нанесите на стекло и оставьте на 15 минут, а дальше протрите неабразивной губкой и удалите все остатки бумажным полотенцем.

Сода может оставить следы, поэтому в таком случае воспользуйтесь раствором уксуса и воды в пропорции 1:4. Благодаря ему вам удастся удалить остатки моющего средства и довести стекло до блеска.



Стекло в духовке можно легко очистить / Фото Ikea

Как очистить духовку между стеклом духовки

Между внешним и внутренним стеклом духовки довольно часто накапливается пыль и жир. Единственным способом очистить всю грязь – снять дверцу. Нужно найти крепежные винты, аккуратно снять стеклянную панель, очистить внутреннее стекло раствором уксуса или содовой пастой, просушить и поставить обратно.