Кухня – это не только сердце дома, но и место, что может больше всего загрязняться и загромождаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому важно учитывать, что в этом помещении должны оставаться только важные вещи – ведь только тогда можно создать по-настоящему функциональное пространство.

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Старая антипригарная посуда

Если вы заметили, что ваша сковородка с антипригарным покрытием уже не работает как следует, нет никакой причины и дальше держать ее на кухне. Учитывайте, что до сих пор ведутся дебаты о безопасности использования поврежденной антипригарной посуды из-за риска попадания синтетических химических веществ в блюда во время их приготовления.

Хорошей альтернативой может стать посуда из чугуна или нержавеющей стали, но поврежденную антипригарную посуду использовать в дальнейшем все же не стоит.

Текстиль с пятнами

Многие люди хранят на кухне скатерти или тканевые салфетки. Но если на последнем праздновании на белой ткани осталось большое сложное пятно, которого так и не удалось избавиться, хранить скатерть "на черный день" все же не стоит.

Если у вас есть несколько комплектов, поврежденные скатерти лучше выбросить. Если нет – сначала позаботьтесь о том, чтобы заменить грязную на новую.

Несвежие травы и специи

Многие даже не подозревают о том, что у специй также есть срок годности, как и у остальных продуктов. Уже через год они начинают выветриваться и не имеют ни желаемого вкуса, ни аромата. Проверьте, насколько долго хранятся некоторые ваши приправы и замените их при необходимости.



Специи нужно заменять время от времени / Фото Pexels

Поврежденная деревянная посуда

Если на ваших разделочных досках уже видно волокна, или проступила плесень – это сигнал, что их нужно немедленно выбросить. Такая кухонная утварь не только портит вид всей комнаты, но и опасна, ведь в каждой трещине в дереве могут скрываться тысячи бактерий.

Кстати, ранее мы уже делились основными правилами, которые помогут организовать даже маленькую кухню.

Пустые банки

Вероятно, у каждого в доме найдется полка с разнообразными пустыми банками. Но бездумное накопление приведет только к тому, что в какой-то момент вам не хватит места для действительно важных вещей. Поэтому переберите свой запас банок и определите, какие вам нужны, а какие – нет.