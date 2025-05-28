Кухня – це не тільки серце дому, але й місце, що може найбільше забруднюватися та захаращуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Тож важливо зважати, що у цьому приміщенні мають залишатися тільки важливі речі – адже тільки тоді можна створити по-справжньому функціональний простір.

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Старий антипригарний посуд

Якщо ви помітили, що ваша сковорідка з антипригарним покриттям вже не працює як слід, немає жодної причини й далі тримати її на кухні. Зважайте, що досі ведуться дебати щодо безпеки використання пошкодженого антипригарного посуду через ризик потрапляння синтетичних хімічних речовин у страви під час їхнього приготування.

Хорошою альтернативою може стати посуд з чавуну чи нержавіючої сталі, але пошкоджений антипригарний посуд використовувати надалі все ж не варто.

Текстиль з плямами

Чимало людей зберігають на кухні скатертини чи тканинні серветки. Та якщо на останньому святкуванні на білій тканині залишилася велика складна пляма, якої так і не вдалося позбутися, зберігати скатертину "на чорний день" все ж не варто.

Якщо у вас є кілька комплектів, пошкоджені скатертини краще викинути. Якщо ні – спершу подбайте про те, аби замінити брудну на нову.

Несвіжі трави та спеції

Чимало людей навіть не підозрюють про те, що у спецій також є термін придатності, як і у решти продуктів. Вже за рік вони починають вивітрюватися та не мають ані бажаного смаку, ані аромату. Перевірте, наскільки довго зберігаються деякі ваші приправи та замініть їх за необхідності.



Спеції потрібно замінювати час від часу / Фото Pexels

Пошкоджений дерев'яний посуд

Якщо на ваших обробних дошках вже видно волокна, або ж проступила цвіль – це сигнал, що їх потрібно негайно викинути. Таке кухонне начиння не тільки псує вигляд усієї кімнати, а ще й небезпечне, адже в кожній тріщині у дереві можуть ховатися тисячі бактерій.

До речі, раніше ми вже ділилися основними правилами, які допоможуть організувати навіть маленьку кухню.

Порожні банки

Певно, у кожного в домі знайдеться полиця з різноманітними пустими банками. Та бездумне накопичення призведе тільки до того, що в якусь мить вам забракне місця для справді важливих речей. Тож переберіть свій запас банок та визначте, які вам потрібні, а які – ні.