Незалежно від того, чи простір великий, чи маленький, створення добре організованої кухні – це непросте завдання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, розуміння кількох лайфхаків допоможуть вміло облаштувати навіть найменшу кімнату.

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Уникайте дублікатів у покупках

Це правило стосується і дублікатів у кухонному начинні, і однакових продуктів. На маленькій кухні кожна річ повинна мати своє місце – і його не знайдеться для кількох копій тих самих мисок чи каструль. Переконайтеся, що ви зберігаєте тільки ті предмети, які справді використовуєте.

Також спробуйте надавати перевагу багатофункціональним кухонним інструментам, аби максимально ефективно використовувати простір.

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Слідкуйте за кількістю контейнерів

Зберігати усі пластикові контейнери, що невідомо як опиняються у вас вдома – це далеко не найкраща ідея. Особливо, якщо вони займають дорогоцінні полиці на маленькій кухні. Найкраще буде відібрати кілька з тих, які вам справді потрібні, і помістити їх у нижню полицю на кухні. Решту ж ви можете або віддати комусь, аби викинути, або заховати в іншій шафі у квартирі.

Приберіть дрібну побутову техніку

Боротьба за місце на стільниці з побутовою технікою може бути складною. Втім, за винятком тих речей, які ви використовуєте щодня, як-от кавоварка чи тостер, решту потрібно прибрати у шафи та діставати тільки за необхідності.



Дрібну побутову техніку краще прибрати зі столів / Фото Pexels

Захистіть себе від безладу

Протягом дня на кухні часом можуть накопичуватися речі, яких там взагалі не мало б бути – наприклад, гаманець, сумочка чи ключі. Та якщо кухня у вас дуже маленька, краще цього уникати. Простір на стільницях дуже цінний, і тому краще подумати про те, аби додати додаткові гачки біля вхідних дверей, аби усі речі зупинялися саме там, а не опинялися на кухні.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно забрати з кухні, адже вони проганяють з дому гроші.

Створіть функціональний простір

Коли мовиться про організацію простору на кухні, функціональність має бути вашим пріоритетом. Кухня має працювати на вас: розставте предмети повсякденного вжитку так, аби ними було зручно користуватися.

Наприклад, тримайте чашки біля кавоварки, а ось посуд і інструменти, які використовуєте рідше, помістіть вище і далі.