Енергетика кухні має дуже важливе значення – адже це місце, де найчастіше збираються усі члени родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож є 5 речей, які краще не тримати у цій кімнаті, аби не відвабити гроші.

Цікаво 5 речей, які ніколи не можна робити після заходу сонця: не всі знають

Використаний пластиковий посуд

Чимало людей тримають вдома цілі полиці пластикових стаканчиків з-під йогурту чи сметани – але такі речі можуть накопичуватися та не використовуватися роками, і вони тільки захаращують простір. Окрім того, вони можуть мати негативну енергетику, що притягує у дім бідність та злидні.

Порожні місткості

Не радять тримати на кухні й порожні банки чи контейнери для їжі. У посудині, що зберігається на кухні, завжди має бути сіль, цукор, крупа чи інші продукти. Адже, за повір'ями, порожній посуд не тільки створює безлад на кухні, але є може стати причиною негараздів та бідності.

Надщерблений посуд

В давнину вірили, що їсти з битого посуду – будь-то чашка чи тарілка, не можна – це начебто погана прикмета. Окрім того, такі речі можуть суттєво "здешевити" вигляд вашої кухні.



На кухні має бути тільки цілий посуд / Фото Pexels

Сухі квіти

Навіть гарні букети з сухоцвітів краще переставити з кухні у іншу кімнату. До речі, це правило поширюється і на будь-які інші елементи декору, що прикрашені сухими квітами. Допускається на кухні тільки наявність живих рослин у вазонах.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі не можна показувати гостям – адже можна так накликати на себе біду.

Зіпсовані продукти

Навіть без жодних прикмет, варто позбуватися зіпсованої їжі, щойно її помітите – та все ж предки вірили, що протерміновані продукти погано впливають на фінансовий достаток дому.