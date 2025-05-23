Энергетика кухни имеет очень важное значение – ведь это место, где чаще всего собираются все члены семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому есть 5 вещей, которые лучше не держать в этой комнате, чтобы не отвабить деньги.

Интересно 5 вещей, которые никогда нельзя делать после захода солнца: не все знают

Использованная пластиковая посуда

Многие держат дома целые полки пластиковых стаканчиков из-под йогурта или сметаны – но такие вещи могут накапливаться и не использоваться годами, и они только загромождают пространство. Кроме того, они могут иметь негативную энергетику, что притягивает в дом бедность и нищету.

Пустые емкости

Не советуют держать на кухне и пустые банки или контейнеры для еды. В сосуде, что хранится на кухне, всегда должна быть соль, сахар, крупа или другие продукты. Ведь, по поверьям, пустая посуда не только создает беспорядок на кухне, но может стать причиной проблем и бедности.

Надщербленная посуда

В древности верили, что есть из битой посуды – будь-то чашка или тарелка, нельзя – это вроде бы плохая примета. Кроме того, такие вещи могут существенно "удешевить" вид вашей кухни.



На кухне должна быть только целая посуда / Фото Pexels

Сухие цветы

Даже красивые букеты из сухоцветов лучше переставить из кухни в другую комнату. Кстати, это правило распространяется и на любые другие элементы декора, украшенные сухими цветами. Допускается на кухне только наличие живых растений в вазонах.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нельзя показывать гостям – ведь можно так навлечь на себя беду.

Испорченные продукты

Даже без всяких примет, стоит избавляться от испорченной пищи, как только ее заметите – и все же предки верили, что просроченные продукты плохо влияют на финансовый достаток дома.