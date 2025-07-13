Если вы чувствуете, что вам достаточно сложно поддерживать порядок в доме, проблема может быть в том, что в вашем доме хранится слишком много вещей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Старая мебель

Если вы отложили некоторые старую мебель в подвал, гараж или кладовку – сейчас самое время еще раз пересмотреть, действительно ли они вам нужны. Если за последние несколько месяцев вы даже не задумывались о том, что вам их не хватает – возможно, это знак, что можно от них избавиться без лишних сожалений.

Неиспользованное спортивное снаряжение

Хранить вещи для спорта, которым вы больше не занимаетесь, совсем необязательно. Очень часто трудно расстаться с такими предметами, но если они не приносят пользы, значит, только занимают место в вашем шкафу.

Старые рюкзаки и школьные принадлежности

Почти каждый год детям перед школой приходится покупать новые рюкзаки, пеналы, папки и многие другие вещи. И если старые вышли из строя, не стоит ждать удачного момента, чтобы их выбросить – ведь этот удачный момент уже наступил.



Старые рюкзаки не стоит держать дома / Фото Pexels

Старая одежда

Здесь стоит быть безжалостными: сортируйте одежду и обувь по размеру и сезону, а также проверяйте вещи на наличие дыр, полезности и пятен. Если вы понимаете, что по каким-то критериям одежда больше не соответствует вашим потребностям, расставайтесь с ней.

Старая краска и средства для чистки

Подобные вещи имеют свой срок годности – но об этом очень часто забывают. Поэтому если вы обнаружили ведро полузасохшей краски у себя в кладовке, или бутылку средства для мытья, которую вы уже и не можете вспомнить, когда купили, лучше их не использовать.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какая одна вещь блокирует удачу и деньги в доме – ее нужно немедленно выбросить.

Незавершенные проекты

Если вы имеете незавершенные изделия, художественные проекты или ремонтные работы, которые вы не трогали уже несколько лет – самое время от них избавиться. Это же касается и остатков материалов от уже завершенных проектов. Конечно, вы никогда не знаете, понадобятся ли они вам в будущем – и хранить их ради призрачной возможности использовать через десять лет все же не стоит, особенно в условиях очень ограниченного пространства.