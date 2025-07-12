Конечно, в июле нужно позаботиться о подкормке, полив и рыхление почвы под лилиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, есть еще одна распространенная проблема, на которую следует обратить внимание – и это лилейные жуки.

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Чем опасны лилейные жуки?

Лилейные жуки – это листоеды, поедающие листья, стебли, бутоны и цветы лилий, и своего пика они достигают именно в июле. Они ярко-красные и длиной примерно 7 миллиметров, имеют черные головы, ноги и нижнюю часть.

Очень часто они отпугивают хищников писком – и вы даже можете его услышать, если поднесете жука достаточно близко к уху.

Взрослые особи могут очень быстро испортить ваш цветник с лилиями и рябчиками, и они наносят немалый вред: выгрызают неровные отверстия в листьях и лепестках, пока личинки объедают стебли и кончики листьев.



Лилии могут поразить жуки / Фото Pexels

Взрослые особи иногда могут перебираться и на другие цветы – например, на ландыши – но личинки там обычно не приживаются. После спаривания самка лилейного жука откладывает 200 – 300 оранжевых яиц на растения, и уже через неделю из них вылупляются красновато-коричневые личинки, покрывающие себя своими же черными слизистыми экскрементами.

Когда личинки растут, они зарываются в почву, чтобы стать куколками, а уже в конце лета превращаются во взрослых особей.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем нужно полить гортензии летом, чтобы усилить их цветение.

Первый способ контролировать жуков – это регулярно осматривать лилии на их наличие. Для того, чтобы их убрать, забирайте руками и давите взрослых особей, личинок и яйца. Чем раньше вы начнете это делать, тем больше вероятность прервать жизненный цикл этого неприятного вредителя.

Жуков важно держать под контролем по крайней мере до окончания цветения лилий, чтобы их луковицы успели достаточно хорошо развиться для формирования цветов уже в следующем году. Если из-за жуков растение было сильно повреждено, его нужно подкормить жидким удобрением.

Если лилий много – лучше использовать для защиты инсектициды. Личинки будут к нему более уязвимы, чем взрослые особи, поэтому лучше не тянуть с обработками.

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