Звісно, у липні потрібно подбати про підживлення, полив та розпушування ґрунту під ліліями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, є ще одна поширена проблема, на яку слід звернути увагу – і це лілійні жуки.

Цікаво Липневий лайфхак: як посіяти гортензію, щоб вона вразила всіх

Чим небезпечні лілійні жуки?

Лілійні жуки – це листоїди, що поїдають листя, стебла, пуп'янки та квіти лілій, і свого піка вони досягають саме у липні. Вони яскраво-червоні та завдовжки приблизно 7 міліметрів, мають чорні голови, ноги та нижню частину.

Дуже часто вони відлякують хижаків писком – і ви навіть можете його почути, якщо піднесете жука досить близько до вуха.

Дорослі особини можуть дуже швидко зіпсувати ваш квітник з ліліями та рябчиками, і вони завдають чималої шкоди: вигризають нерівні отвори у листі та пелюстках, поки личинки об'їдають стебла та кінчики листя.



Лілії можуть вразити жуки / Фото Pexels

Дорослі особини часом можуть перебиратися й на інші квіти – наприклад, на конвалії – але личинки там зазвичай не приживаються. Після спарювання самка лілійного жука відкладає 200 – 300 помаранчевих яєць на рослини, і вже за тиждень з них вилуплюються червонувато-коричневі личинки, що покривають себе своїми ж чорними слизовими екскрементами.

Коли личинки ростуть, вони зариваються в ґрунт, аби стати лялечками, а вже в кінці літа перетворюються на дорослих особин.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим потрібно полити гортензії влітку, аби посилити їхнє цвітіння.

Перший спосіб контролювати жуків – це регулярно оглядати лілії на їхню наявність. Для того, аби їх прибрати, забирайте руками та чавіть дорослих особин, личинок та яйця. Що раніше ви почнете це робити, то більша ймовірність є перервати життєвий цикл цього неприємного шкідника.

Жуків важливо тримати під контролем принаймні до закінчення цвітіння лілій, аби їхні цибулини встигли досить добре розвинутися для формування квітів вже наступного року. Якщо через жуків рослина була сильно пошкоджена, її потрібно підживити рідким добривом.

Якщо лілій багато – краще використовувати для захисту інсектициди. Личинки будуть до нього більш вразливі, ніж дорослі особини, тож краще не тягнути з обробками.

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