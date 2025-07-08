Москитные сетки можно использовать десятилетиями, но они все же нуждаются в уходе, о котором многие забывают – в частности, их нужно чистить, сообщает 24 Канал. И несмотря на то, что это может казаться непростой задачей, потратить на это придется не более, чем 5 минут.

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Как почистить москитную сетку?

Чистка москитной сетки – это достаточно простой процесс, но в нем есть свои правила. В частности, нельзя использовать жесткие материалы. Лучше отдать предпочтение мягкому уходу, что не повредит волокна сетки.

Итак, для очистки вам понадобятся:

вода;

жидкое мыло;

жидкость для мытья посуды;

губка;

бумажное полотенце или микрофибра.

Если вы можете снять москитную сетку, сделайте это – так вы обеспечите глубокую очистку. Очищать ее нужно каждый раз, когда вы снимаете сетки на зиму. Шлангом или душем намочите сетку, а потом губкой с мягким моющим средством удалите все комки грязи, образовавшиеся от воды.

После этого еще раз хорошо промойте водой.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем можно почистить затирку в душе, чтобы она стала белоснежной.

Если вы не хотите снимать сетку, тогда можно обойтись и без этого: просто почистите ее сухим способом. Для этого можно просто использовать мягкую щетку без всякого моющего средства, и ею пройдитесь с верхнего до нижнего края сетки. Другой, даже более ленивый, но такой же эффективный способ – используйте пылесос.



Москитную сетку можно легко почистить / Фото Pexels

Но есть и несколько запретов при очистке сетки: