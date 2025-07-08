Москітні сітки можна використовувати десятиліттями, але вони все ж потребують догляду, про який чимало людей забувають – зокрема, їх потрібно чистити, повідомляє 24 Канал. І попри те, що це може здаватися непростим завданням, витратити на це доведеться не більше, ніж 5 хвилин.
Цікаво Ось як прати льон, аби він не сідав і не псувався: важлива інструкція
Як почистити москітну сітку?
Чищення москітної сітки – це досить простий процес, але в ньому є свої правила. Зокрема, не можна використовувати жорсткі матеріали. Краще надати перевагу м'якому догляду, що не пошкодить волокна сітки.
Отож, для очищення вам знадобляться:
- вода;
- рідке мило;
- рідина для миття посуду;
- губка;
- паперовий рушник або мікрофібра.
Якщо ви можете зняти москітну сітку, зробіть це – так ви забезпечите глибоке очищення. Очищувати її потрібно кожного разу, коли ви знімаєте сітки на зиму. Шлангом чи душем намочіть сітку, а тоді губкою з м'яким мийним засобом видаліть усі грудки бруду, що утворилися від води.
Після цього ще раз добре промийте водою.
До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна почистити затирку в душі, аби вона стала білосніжною.
Якщо ви не маєте бажання знімати сітку, тоді можна обійтися і без цього: просто почистьте її сухим способом. Для цього можна просто використати м'яку щітку без жодного мийного засобу, і нею пройдіться з верхнього до нижнього краю сітки. Інший, навіть більш лінивий, але такий самий ефективний спосіб – використайте пилосмок.
Москітну сітку можна легко почистити / Фото Pexels
Але є й кілька заборон під час очищення сітки:
- не використовуйте жорсткі матеріали;
- не беріть абразивні мийні засоби;
- не періть сітку у пральній машині.