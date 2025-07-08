Москітні сітки можна використовувати десятиліттями, але вони все ж потребують догляду, про який чимало людей забувають – зокрема, їх потрібно чистити, повідомляє 24 Канал. І попри те, що це може здаватися непростим завданням, витратити на це доведеться не більше, ніж 5 хвилин.

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Як почистити москітну сітку?

Чищення москітної сітки – це досить простий процес, але в ньому є свої правила. Зокрема, не можна використовувати жорсткі матеріали. Краще надати перевагу м'якому догляду, що не пошкодить волокна сітки.

Отож, для очищення вам знадобляться:

вода;

рідке мило;

рідина для миття посуду;

губка;

паперовий рушник або мікрофібра.

Якщо ви можете зняти москітну сітку, зробіть це – так ви забезпечите глибоке очищення. Очищувати її потрібно кожного разу, коли ви знімаєте сітки на зиму. Шлангом чи душем намочіть сітку, а тоді губкою з м'яким мийним засобом видаліть усі грудки бруду, що утворилися від води.

Після цього ще раз добре промийте водою.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна почистити затирку в душі, аби вона стала білосніжною.

Якщо ви не маєте бажання знімати сітку, тоді можна обійтися і без цього: просто почистьте її сухим способом. Для цього можна просто використати м'яку щітку без жодного мийного засобу, і нею пройдіться з верхнього до нижнього краю сітки. Інший, навіть більш лінивий, але такий самий ефективний спосіб – використайте пилосмок.



Москітну сітку можна легко почистити / Фото Pexels

Але є й кілька заборон під час очищення сітки: