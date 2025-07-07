З часом пил та бруд починають забруднювати раніше ідеально білу плитку, і це створює ідеальне середовище для росту цвілі всередині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим почистити затирку плитки?

Шви між плиткою потрібно очищувати не тільки тоді, коли на них вже з'явилася пліснява, але й превентивно щомісяця – так буде набагато легше підтримувати чистоту. Звісно, якщо зараження пліснявою вже серйозне, набагато краще буде скористатися побутовою хімією, або ж відбілювачем для усунення забруднень.

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Але якщо проблема ще не встигла поширитися, можна обійтися значно дешевшими та безпечнішими натуральними засобами. Зокрема, все, що вам знадобиться – це перекис водню та харчова сода.

Обидва інгредієнти потрібно змішати, аби утворилася густа паста. Перекис корисний через те, що це – хороший дезінфекційний засіб з протигрибковими властивостями – і він може проникнути в затирку та знищити спори цвілі, водночас не пошкоджуючи плитку.



Плитку можна почистити без хімії / Фото Pexels

Дуже часто його використовують, до речі, у зубній пасті – адже це відбілювач. Тож перекис може очистити плями та освітлити затирку – і ваша ванна виглядатиме, як новенька.

Натомість харчова сода допомагає посилити очищення завдяки тому, що є м'яким абразивом, який може проникнути у будь-який бруд та очистити його без дряпання поверхні.

До слова, раніше ми вже розповідали, як швидко позбутися смороду з пральної машини – це можна зробити елементарними засобами.

Перед чищенням цим натуральним засобом одягнуть рукавиці, а тоді нанесіть його на плитку та затирку, залишивши на 5 – 10 хвилин, аби засіб подіяв. Після цього щіткою потріть плитку, аж поки вона не стане білосніжною, та змийте теплою водою.