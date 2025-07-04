Причиною неприємного аромату є розмноження бактерій в теплому та вологому середовищі, пише 24 Канал. Це часто стається через закриті дверцята одразу після прання. Також на аромат впливають застояні речі, які не виймаються вчасно після прання.

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Поганий запах в барабані може бути ще й через те, що брудний одяг накопичується у пральній машині тривалий час, а не в ящику речей для прання.

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Як вивести поганий запах з пральної машини

Засипте у відсік для мийного засобу склянку соди та оцту. Після цього запустіть цикл прання. Для пральної машинки з верхнім завантаженням потрібні трохи інші пропорції - пів склянки соди та 2 склянки оцту, а тоді вмикайте прання.



Затхлий запах з барабана можна вивести / Фото Pexels

Допомагає позбутися від поганого запаху можна лише оцтом, без соди. Потрібно лише склянку продукту залити у відсік для порошку, встановивши найвищу температуру прання. Далі пральну машинку треба залишити на 2 години, а тоді встановити полоскання, щоб вимити запах оцту з барабана.

До речі, раніше ми розповідали, як розгладити постільну білизну після прання без праски – цей елементарний метод займає всього 2 хвилини.

Позбутися від неприємних ароматів можна за допомогою лимонної кислоти. Насипте порошок у відсік для миючого засобу, обравши максимально високу температуру води та довгий цикл прання. Щоб видалити повністю засіб, пральну машинку доведеться ще раз промити. Щоб підтримувати чистоту приладу, таку процедуру можна проводити раз на місяць.