Якщо ви лінуєтеся прасувати постільну білизну – ви зовсім не одні, повідомляє 24 Канал. Втім, ви все ще можете зробити її гладенькою, скориставшись одним елементарним лайфхаком.
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Чи треба прасувати постільну білизну?
Попри те, що вибір – чи прасувати постільну білизну, чи ні, залежить від особистих вподобань кожної людини, цей процес має низку переваг і недоліків. І ви будете здивовані, дізнавшись, що переваг насправді не так вже й багато – вона трохи приємніша на дотик та гладенька, але на цьому все.
Насправді ж чимало видів тканин від тривалого впливу високих температур праски можуть почати гірше вбирати вологу – і це значить, що навіть якщо ви не дуже сильно пітнієте уві сні, ви будете прокидатися на вологих простирадлах.
А історія про те, що прасування вбиває мікробів на постільній білизні – це міф, і чимало експертів вважають, що звичка прасувати постільну білизну – це ніщо інше, як пережиток радянського минулого.
Постільну білизну прасувати необов'язково / Фото Pexels
Але якщо ви хочете зберегти усі властивості тканини і водночас отримати переваги гладкості, ви можете скористатися простим інгредієнтом з кухні – а саме кукурудзяним крохмалем.
Все, що потрібно зробити – це розвішати чи розкласти простирадла на рівні поверхні та взяти пляшку з пульверизатором. На склянку води додайте чайну ложку крохмалю і розмішайте.
До слова, корисним у господарстві може бути не тільки кукурудзяний крохмаль. Раніше ми розповідали, навіщо розкладати по кутках квартири лавровий лист – і його дія вас точно здивує.
Попшикайте білизну отриманим розчином, і зовні вона стане щільнішою на дотик, вирівняється – ви отримаєте ефект прасування без нього, та ще й в рази швидше, за якісь лічені хвилини.
Втім, існує й кілька інших методів "випрасувати" постільну білизну без використання праски:
- Спрей для розгладження складок. Сьогодні існує чимало готових спреїв для того, аби розгладити одяг чи постільну білизну за лічені хвилини. Часто їх називають "рідкими прасками", і зазвичай вони містять компоненти, що розгладжують волокна тканини та роблять її більш піддатливою до вирівнювання.
- Вода, кондиціонер та спирт. Схожий спрей можна зробити вдома самостійно: у пляшку з пульверизатором влийте склянку води, трохи кондиціонера для білизни та чайну ложку спирту. Розпилюйте суміш на зім'ятий одяг та розгладжуйте тканину руками.
- Гаряча каструля чи чайник. Метод дуже простий: нагрійте воду в каструлі, а тоді поставте її на постіль і водіть нею, як праскою. Втім, має сенс використовувати цей спосіб тільки у тому випадку, якщо праски у вас немає – адже він майже нічим не відрізняється від неї, але вимагає більше часу та зусиль.