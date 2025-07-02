Навіщо у кутки квартири кладуть лавровий лист – розкаже 24 Канал.
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Такий ритуал має безліч призначень: від цілком очевидних та практичних до езотеричних.
Натуральний захист від жучків
Лавровий лист має сильний аромат, який відлякує комах:
- мурашок,
- тарганів,
- міль,
- комарів.
Запах ефірних олій у лаврі неприємний для багатьох шкідників, тому розкладені по кутках листочки можуть діяти як природна "охорона" житла. Аби аромат був сильнішим, перед використанням листок можна трохи поламати – тоді він виділяє більше ефірних олій.
Цікаво! Для боротьби з мурахами також рекомендується використовувати борну кислоту з дріжджами та варенням, лимонний сік або харчову соду.
Ароматерапія та енергетика
У давні часи лавровий лист вважали рослиною, що очищує енергетику простору. Тож не дивно, що у наш час його використовують у ритуалах для залучення спокою, гармонії та добробуту.
Дехто радить:
- класти по одному листочку в кожен кут кімнати, щоб "витягнути" негатив;
- замінювати листя раз на тиждень – щоби зберігалася сила аромату й ефект.
Лавровий лист використовують для очищення енергетичного простору / Фото Unsplash
Поглинання запахів
Лавровий лист також чудово поглинає неприємні запахи, особливо в сирих або закритих приміщеннях. Його можна класти не лише по кутках, а й у шафки, взуттєві полиці або біля смітника.
Як правильно використовувати:
- Оберіть сухі листочки без плям і цвілі.
- Кладіть по 1 – 2 листки в кожен кут або в мішечки з тканини.
- Змінюйте їх раз на 7 – 10 днів, щоб зберігалася ефективність.
У Стародавньому Римі лавр вважали символом захисту і перемоги. Тож, можливо, саме час перевірити його магічні властивості у власній оселі.