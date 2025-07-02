Навіщо у кутки квартири кладуть лавровий лист – розкаже 24 Канал.

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Такий ритуал має безліч призначень: від цілком очевидних та практичних до езотеричних.

Натуральний захист від жучків

Лавровий лист має сильний аромат, який відлякує комах:

мурашок,

тарганів,

міль,

комарів.

Запах ефірних олій у лаврі неприємний для багатьох шкідників, тому розкладені по кутках листочки можуть діяти як природна "охорона" житла. Аби аромат був сильнішим, перед використанням листок можна трохи поламати – тоді він виділяє більше ефірних олій.

Цікаво! Для боротьби з мурахами також рекомендується використовувати борну кислоту з дріжджами та варенням, лимонний сік або харчову соду.

Ароматерапія та енергетика

У давні часи лавровий лист вважали рослиною, що очищує енергетику простору. Тож не дивно, що у наш час його використовують у ритуалах для залучення спокою, гармонії та добробуту.

Дехто радить:

класти по одному листочку в кожен кут кімнати, щоб "витягнути" негатив;

замінювати листя раз на тиждень – щоби зберігалася сила аромату й ефект.



Лавровий лист використовують для очищення енергетичного простору / Фото Unsplash

Поглинання запахів

Лавровий лист також чудово поглинає неприємні запахи, особливо в сирих або закритих приміщеннях. Його можна класти не лише по кутках, а й у шафки, взуттєві полиці або біля смітника.

Як правильно використовувати:

Оберіть сухі листочки без плям і цвілі.

Кладіть по 1 – 2 листки в кожен кут або в мішечки з тканини.

Змінюйте їх раз на 7 – 10 днів, щоб зберігалася ефективність.

У Стародавньому Римі лавр вважали символом захисту і перемоги. Тож, можливо, саме час перевірити його магічні властивості у власній оселі.