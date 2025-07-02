Зачем в углы квартиры кладут лавровый лист – расскажет 24 Канал.

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Такой ритуал имеет множество назначений: от вполне очевидных и практических до эзотерических.

Натуральная защита от жучков

Лавровый лист имеет сильный аромат, который отпугивает насекомых:

муравьев,

тараканов,

моль,

комаров.

Запах эфирных масел в лавре неприятен для многих вредителей, поэтому разложенные по углам листочки могут действовать как естественная "охрана" жилья. Чтобы аромат был сильнее, перед использованием листок можно немного поломать – тогда он выделяет больше эфирных масел.

Интересно! Для борьбы с муравьями также рекомендуется использовать борную кислоту с дрожжами и вареньем, лимонный сок или пищевую соду.

Ароматерапия и энергетика

В давние времена лавровый лист считали растением, очищающим энергетику пространства. Неудивительно, что в наше время его используют в ритуалах для привлечения покоя, гармонии и благополучия.

Некоторые советуют:

класть по одному листочку в каждый угол комнаты, чтобы "вытянуть" негатив;

заменять листья раз в неделю – чтобы сохранялась сила аромата и эффект.



Лавровый лист используют для очистки энергетического пространства / Фото Unsplash

Поглощение запахов

Лавровый лист также прекрасно поглощает неприятные запахи, особенно в сырых или закрытых помещениях. Его можно класть не только по углам, но и в шкафчики, обувные полки или возле мусорника.

Как правильно использовать:

Выберите сухие листочки без пятен и плесени.

Кладите по 1 – 2 листка в каждый угол или в мешочки из ткани.

Меняйте их раз в 7 – 10 дней, чтобы сохранялась эффективность.

В Древнем Риме лавр считали символом защиты и победы. Поэтому, возможно, самое время проверить его магические свойства в собственном доме.