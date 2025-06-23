Иногда может казаться, что прогнать муравьев из дома – это практически невозможная задача, сообщает 24 Канал. Эти маленькие насекомые быстро размножаются и устраивают колонии в самых неожиданных местах. Впрочем, это еще не значит, что вы не можете прогнать их из своей квартиры.

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Народные средства против муравьев

Самым простым способом вытравить муравьев из вашего дома будет воспользоваться покупными средствами – они эффективны и быстро действуют. Впрочем, есть и недостатки – они могут быть токсичными, и с ними следует быть осторожными на кухне. Кроме того, стоит внимательно использовать их, если в доме есть дети или домашние любимцы.

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Именно поэтому многие для борьбы с надоедливыми муравьями используют народные средства. И первое из них – это борная кислота. Впрочем, муравьи не будут есть и не будут разносить ее просто так, поэтому хитрые хозяева подмешивают к половине ложки средства еще чайную ложку дрожжей, а также варенье или сахарный сироп.

Поместите смешанное средство туда, где вы замечали муравьев. Стоит им попробовать угощение, как они сразу же погибнут. Но это не единственный способ разобраться с насекомыми. Можно для борьбы также использовать один элементарный фрукт – лимон. Лимонным соком нужно обработать муравьиные тропы и другие места, где вы часто видите вредителей. Впрочем, недостаток этого метода заключается в том, что лимон нужно наносить ежедневно, пока муравьи не исчезнут.

Кстати, кроме кухни есть еще несколько мест, где часто скапливаются муравьи – это подоконник и зона возле двери. Не забудьте обработать их средствами против муравьев.

Очень часто для борьбы с муравьями используют также и пищевую соду. Ее нужно смешать с чем-то сладким, а потом добавить немного воды и оставить на муравьиных тропах, или в труднодоступных местах, где вы их замечали раньше. Или же можно растворить соду в горячей воде и залить ею муравейник или найденное муравьиное гнездо.



Муравьев можно уничтожить народными средствами / Фото Pexels

Но кроме использования народных методов есть еще несколько вещей, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что муравьев в доме не будет. Прежде всего важно соблюдать чистоту – то есть создать для муравьев условия, в которых им не будет, чем поживиться.

Никогда не оставляйте еду и грязную посуду на столах, сразу же убирайте остатки липких, жирных и сладких продуктов. Также можно протирать поверхности не просто влажной тряпкой, а раствором уксуса – муравьи не переносят этого запаха.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от змей во дворе – они также могут причинять немало проблем в хозяйстве.

Еще один шаг – найдите муравьиное гнездо. Вся борьба с муравьями не будет эффективной, пока вы не найдете гнездо и не уничтожите матку – ведь она отвечает за все гнездо и муравьиное движение. Если вы ее оставите, очень быстро на замену старым муравьям появятся новые.