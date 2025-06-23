Іноді може здаватися, що прогнати мурах з дому – це практично неможливе завдання, повідомляє 24 Канал. Ці маленькі комахи швидко розмножуються та влаштовують колонії у найбільш несподіваних місцях. Втім, це ще не значить, що ви не можете прогнати їх зі своєї квартири.

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Народні засоби проти мурах

Найпростішим способом витравити мурах з вашої оселі буде скористатися покупними засобами – вони ефективні та швидко діють. Втім, є й недоліки – вони можуть бути токсичними, і з ними варто бути обережними на кухні. Окрім того, варто уважно використовувати їх, якщо у домі є діти чи домашні улюбленці.

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Саме тому чимало людей для боротьби з надокучливими мурахами використовують народні засоби. І перший з них – це борна кислота. Втім, мурахи не їстимуть і не розноситимуть її просто так, тому хитрі господарі підмішують до половини ложки засобу ще чайну ложку дріжджів, а також варення чи цукровий сироп.

Помістіть змішаний засіб туди, де ви помічали мурах. Варто їм спробувати частування, як вони одразу ж загинуть. Але це не єдиний спосіб розібратися із комахами. Можна для боротьби також використати один елементарний фрукт – лимон. Лимонним соком потрібно обробити мурашині стежки та інші місця, де ви часто бачите шкідників. Втім, недолік цього методу полягає в тому, що лимон потрібно наносити щодня, аж поки мурахи не зникнуть.

До речі, окрім кухні є ще кілька місць, де часто скупчуються мурахи – це підвіконня та зона біля дверей. Не забудьте обробити їх засобами проти мурах.

Дуже часто для боротьби з мурахами використовують також і харчову соду. Її потрібно змішати з чимось солодким, а тоді додати трохи води та залишити на мурашиних стежках, або ж у важкодоступних місцях, де ви їх помічали раніше. Або ж можна розчинити соду у гарячій воді та залити нею мурашник чи знайдене мурашине гніздо.



Мурах можна знищити народними засобами / Фото Pexels

Але окрім використання народних методів є ще кілька речей, що ви можете зробити, аби переконатися, що мурах у домі не буде. Передусім важливо дотримуватися чистоти – тобто створити для мурах умови, в яких їм не буде, чим поживитися.

Ніколи не залишайте їжу та брудний посуд на столах, одразу ж прибирайте залишки липких, жирних та солодких продуктів. Також можна протирати поверхні не просто вологою ганчіркою, а розчином оцту – мурахи не переносять цього запаху.

До слова, раніше ми вже розповідали, як позбутися змій на подвір'ї – вони також можуть завдавати чимало проблем у господарстві.

Ще один крок – знайдіть мурашине гніздо. Вся боротьба з мурахами не буде ефективною, поки ви не знайдете гніздо та не знищите матку – адже вона відповідає за усе гніздо та мурашиний рух. Якщо ви її залишите, дуже швидко на заміну старим мурахам з'являться нові.