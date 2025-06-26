Якщо у вас вдома завелися павуки, то подібне сусідство більшості людей точно видаватиметься неприємністю, а то й справжньою проблемою, повідомляє 24 Канал. На щастя, вигнати їх зі свого дому досить просто – потрібно тільки скористатися кількома надійними методами.

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Ефірні олії

Для того, аби відлякати павуків від вашої оселі, достатньо буде кількох запахів, які їм не подобаються – наприклад, ароматів ефірних олій. Для найкращого результату радять змішати олії м'яти, лаванди чи евкаліпта з водою, а тоді розпилити з пульверизатора по місцях, де ви помічали павуків.

Інший спосіб – замочити ватяні диски у розчині та залишити їх на підвіконнях та біля дверей, а також у найбільш привабливих для павуків місцях вашого дому.

Цитрусові аромати

Як і багато різних шкідників, павуки не люблять запахи лимонів, апельсинів та лаймів – і тому практично будь-які засоби з цим ароматом допоможуть відлякати павуків від вашої оселі. Змішайте сік лимона з водою та розпиліть по квартирі.



Запах лимонів відлякує павуків / Фото Pexels

Також ви можете обирати засоби для чищення з лимонним ароматом – це не тільки надасть вашій оселі свіжого, приємного аромату, але й позбавить від небажаного сусідства. Окрім того, підтримання чистоти – це ще один важливий крок, якщо ви хочете позбутися павуків.

До речі, раніше ми вже розповідали, навіщо потрібно класти лимонну шкірку біля дверей.

Не забувайте регулярно витирати бруд та пилососити під меблями та за кухонною технікою.

Посадіть м'яту

Аромат свіжої м'яти на підвіконні – це найкращий спосіб позбутися павуків назавжди. Якщо ви живете в великому домі, і в кожній кімнаті є павуки, тоді потрібно розставити горщики з м'ятою у різних кімнатах, де ви зіштовхнулися з проблемою.

Окрім того, що ви позбудетеся надокучливих павуків, також зможете забути про проблему з неприємним запахом у домі.