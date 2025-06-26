Если у вас дома завелись пауки, то подобное соседство большинству людей точно будет казаться неприятностью, а то и настоящей проблемой, сообщает 24 Канал. К счастью, выгнать их из своего дома достаточно просто – нужно только воспользоваться несколькими надежными методами.

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Эфирные масла

Для того, чтобы отпугнуть пауков от вашего дома, достаточно будет нескольких запахов, которые им не нравятся – например, ароматов эфирных масел. Для лучшего результата советуют смешать масла мяты, лаванды или эвкалипта с водой, а потом распылить из пульверизатора по местам, где вы замечали пауков.

Другой способ – замочить ватные диски в растворе и оставить их на подоконниках и у дверей, а также в наиболее привлекательных для пауков местах вашего дома.

Цитрусовые ароматы

Как и многие различные вредители, пауки не любят запахи лимонов, апельсинов и лаймов – и поэтому практически любые средства с этим ароматом помогут отпугнуть пауков от вашего дома. Смешайте сок лимона с водой и распылите по квартире.



Запах лимонов отпугивает пауков / Фото Pexels

Также вы можете выбирать средства для чистки с лимонным ароматом – это не только придаст вашему дому свежего, приятного аромата, но и избавит от нежелательного соседства. Кроме того, поддержание чистоты – это еще один важный шаг, если вы хотите избавиться от пауков.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, зачем нужно класть лимонную кожуру возле двери.

Не забывайте регулярно вытирать грязь и пылесосить под мебелью и за кухонной техникой.

Посадите мяту

Аромат свежей мяты на подоконнике – это лучший способ избавиться от пауков навсегда. Если вы живете в большом доме, и в каждой комнате есть пауки, тогда нужно расставить горшки с мятой в разных комнатах, где вы столкнулись с проблемой.

Кроме того, что вы избавитесь от надоедливых пауков, также сможете забыть о проблеме с неприятным запахом в доме.