Внутрішнє скло духовки можна легко відмити, а також очистити простір між склом й дверцятами, щоб досягнути ідеального блиску, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як почистити зовнішню поверхню скла

Щоб видалити забруднення із зовнішнього боку скляних дверцят, потрібно скористатися розчином оцту й води в однаковій пропорції. Нанесіть його на серветку з мікрофібри й протріть добре скло. Для духовок з нержавіючої сталі треба використовувати спеціальний засіб для чистки.

Як відмити скло в духовці

Для видалення жиру й нагару потрібно приготувати простий домашній очищувач. Вам знадобиться половина склянки харчової соди з додаванням води до стану пасти й кілька крапель засобу для миття посуду. Суміш нанесіть на скло та залишіть на 15 хвилин, а далі протріть неабразивною губкою й видаліть всі залишки паперовим рушником.

Сода може залишити сліди, тому в такому разі скористайтеся розчином оцту й води в пропорції 1:4. Завдяки ньому вам вдасться видалити залишки мийного засобу та довести скло до блиску.



Скло в духовці можна легко очистити / Фото Ikea

Як очистити духовку між склом духовки

Між зовнішнім та внутрішнім склом духовки досить часто накопичується пилюка та жир. Єдиним способом очистити увесь бруд – зняти дверцята. Потрібно знайти кріпильні гвинти, акуратно зняти скляну панель, очистити внутрішнє скло розчином оцту чи содовою пастою, просушити й поставити назад.