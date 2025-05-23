Домашня сантехніка насправді набагато чутливіша, ніж може видатися, на перший погляд, – і змивання чогось, що не призначене для труб, може призвести до непередбачуваних та неприємних наслідків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Дитячі серветки

Надто поширеною помилкою багатьох людей є змивання дитячих чи просто вологих серветок у ванній кімнаті. І навіть якщо вони мають позначку "змивні", все ще вони виготовлені з досить міцних волокон, що не легко розкладаються у воді, на відміну від туалетного паперу.

Це значить, що ці серветки можуть накопичуватися у трубах та сприяти засміченню у побутовій техніці.

Волосся

Є причина, чому у душі є сітчаста стінка над зливом – вона вловлює волосся перед тим, як воно потрапить у труби. І у водопровідній системі воно поводиться, як мотузка, обмотуючи саме себе та інше сміття.

Через це у трубах утворюються міцні та великі грудки, які затримують відходи та створюють значне засмічення.

До речі, раніше ми вже розповідали, яке сміття не можна прибирати пилосмоком, аби не "вбити" техніку.

Харчовий жир

Олія та жир можуть потрапити в унітаз як рідина, проте у трубах вони швидко охолоджуються та стають твердими. Застиглий жир може прилипнути до стінок труб та затримувати усі інші відходи, а зрештою це призводить до серйозних проблем.



Олію не можна змивати в унітаз / Фото Pexels

Ліки

Очисні споруди стічних вод не призначені для того, аби видаляти складні хімічні сполуки, що містяться у ліках. І ці речовини можуть потрапляти у річки, озера та питну воду, спричиняючи забруднення, що шкодить людям та дикій природі.

Побутова хімія

Відбілювач та розчинник для фарби – це точно не ті речовини, що варто змивати в унітаз. Вони можуть не тільки забруднити воду, але й пошкодити труби та призвести до цілої низки сантехнічних проблем.

Засоби жіночої гігієни

Експерти переконані, що змивати тампони в унітаз – це найгірша ідея, адже вони призначенні для поглинання рідини та розширення, і не можуть руйнуватися у воді. Вони можуть застрягнути у трубах, спричиняючи засмічення водопроводу будинку чи більшої каналізаційної системи.

І навіть якщо зі змивом вони зникають, зрештою все ж можуть викликати серйозні проблеми, вирішення яких може обійтися в копійку.