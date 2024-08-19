Як відмити руки від після чищення горіхів: 5 ефективних способів

Вже незабаром розпочнеться період збору та чищення горіхів. Часом сліди після горіхів на руках після них прибрати не так вже й просто. Втім є кілька способів, які допоможуть позбутися чорноти.

Темні сліди від горіхів майже неможливо відмити просто водою з милом, тому фахівці вже підібрали кілька лайфхаків, які впораються із забрудненими руками досить швидко.

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Прання одягу вручну

Якщо почати прати одяг вручну або ж помити посуд кілька разів – горіхове забарвлення зникне з рук. Вся справа у пральному порошку та засобі для миття посуду, який добре виводить чорноту.

Використання лимона

Сік від волоського горіха можна відмити за допомогою лимона. Розріжте плід навпіл та протріть розрізаною частиною руки в тих місцях, де з’явилися потемніння. Щоб ефект був максимально помітний – процедуру треба буде повторити кілька разів.

Використання винограду

Розтовчіть кілька дозрілих виноградинок та нанесіть кашку на руки. Далі їх треба обгорнути бинтом та замотати зверху целофаном. Зачекайте 20 хвилин, а далі помийте руки.



Сліди від горіхів на руках можна вивести / Фото Pexels

Використання господарського мила

Натріть господарське мило на терці та залийте невеликою кількістю води. Коли утвориться однорідна мильна суміш – нанесіть її на руки та залишіть на 15 хвилин, огорнувши зверху целофаном. Коли знімете його, зубною щіткою протріть брудні ділянки.

Ванна для рук

Зробіть ванночку для рук, розпарте їх, тоді очистіть долоні скориставшись пілінгом. Після цього змастіть руки кремом для зволоження.