Як вивести жахливий запах з раковини: потрібно 10 секунд

Часом з раковини може не зовсім приємно пахнути, тому для того, щоб усунути проблему, варто скористатися дієвим та швидким методом. Сморід є показником того, що проблема в трубах, тому перш за все треба звернути увагу саме на них.

Поганий запах у раковині з’являється через чотири основні причини, пише 24 Канал з посиланням на Express. Часто неприємний запах – це накопичення бактерій, які розщеплюють органічні речовини й виділяють сірководень.

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Також сморід виділяє біоплівка – слизький шар, який утворюється всередині труб та затримує частинки їжі, призводячи до розмноження бактерій.

Поганий запах має застояна вода, оскільки в ній розмножуються бактерії. Є ще один критерій – сморід може бути ознакою того, що вигнута труба під раковиною випускає каналізаційні гази, якщо вона засмічена чи пересохла.

Як вивести сморід з раковини

Прибрати поганий запах можна завдяки розчину на основі води та лимона. Гаряча вода здатна розтопити жирний наліт, а лимон розчиняє бруд та вбиває всі бактерії, які призводять до поганого запаху.



Поганий запах з раковини можна легко вивести / Фото Pexels

Потрібно закип’ятити чайник, розрізати лимон навпіл та вичавити увесь сік в киплячу воду. Цю суміш потрібно вилити в каналізацію, зачекати кілька секунд, а тоді увімкнути холодну воду й все змити.

До слова! Вдома часто можна помітити забруднені крани. Щоб відмити їх від нальоту, варто скористатися простими методами. Чим відчистити крани до блиску – читайте в нашому матеріалі.

Фахівці радять робити таку процедуру раз на тиждень для профілактики, щоб запобігти появі смороду.