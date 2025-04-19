Плодові мухи можуть навіть жити в каналізаційних трубах, пише 24 Канал. Для того, щоб їх вивести, потрібно кожних 4 дні вливати гарячу воду в каналізацію, щоб очистити труба від непроханих гостей.

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Чим вивести мушок з кухні

Експерти також радять змішати соду з оцтом у рівному співвідношенні й залити все зверху гарячою водою. Фахівці зазначають, що мошки живляться мулом та можуть виживати при високих температурах з низьким вмістом кисню.

Щоб запобігти появі плодових мушок, варто переконатися в тому, що у зливі не застоюється вода. Профілактично можна раз на тиждень відкривати воду на одну хвилину.



Плодових мушок можна легко вивести / Фото Getty Images

Вивести дрозофілів, які літають на кухні також досить просто. Потрібно створити суміш з яблучного оцту з додаванням рідини для миття посуду. Все потрібно розлити в ємності чи старі чашки й накрити харчовою плівкою й зробити кілька дирок. Мушки злетяться на запах, залетять всередину й не зможуть вже вибратися.

До слова! Якщо вдома є таргани, то їх можна вивести за допомогою простих методів за кілька днів. Що допомагає від тарганів – читайте в нашому матеріалі.

Щоб дрозофілів не було на кухні ніколи, спробуйте посадити в горщиках базилік, який відлякує комах своїм запахом. Якщо ж мушки вже розвелися, тоді вдома можна розпилити воду з олією базиліка чи м’яти.