Кухонні рушники – це незамінний аксесуар на будь-якій кухні, повідомляє 24 Канал. Втім, з часом вони можуть зноситися настільки, що навіть після прання залишаються масними та неприємними на дотик. І іноді цей час настає швидше, ніж хотілося б.

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На щастя, повернути білосніжну чистоту рушникам все ще можливо – потрібно тільки знати, як їх прати.

Як правильно прати кухонні рушники?

Для прання жирних рушників часто не вистачає звичайного циклу у пральній машині. І у такому випадку варто скористатися альтернативними засобами:

Гель для миття посуду

Він створений спеціально для того, аби максимально ефективно розщеплювати жир, аби від плям не залишалося навіть сліду. Тож у тазик потрібно налити воду, додати трохи мийного засобу, розмішати та замочити рушники і решту кухонного текстилю. Залиште так на кілька годин, а після цього рушники потрібно випрати та добре прополоскати.

Олія

Цей метод може видатися вкрай дивним, проте він і справді працює. Аби видалити жирні плями, потрібно взяти кілька ложок олії, 2 столові ложки сухого відбілювача, а також склянку прального порошку. Всю цю суміш потрібно залити окропом та замочити на годину у ній кухонні рушники.

Господарське мило

Звичайне господарське мило може впоратися з більшою кількістю забруднень, ніж ви уявляєте. Візьміть брудні кухонні рушники, намочіть їх та натріть господарським милом. Після цього складіть рушники у пакет, зав'яжіть його та залиште на 6 годин, аби засіб подіяв.

Лимонна кислота

Такий метод допоможе швидко та надійно позбутися жирних плям, а також плям від вина та різних овочів. Потрібно насипати на плями кислоту, замочити та відкласти на годину. Після цього просто прополощіть рушники у чистій теплій воді. Після цього плями зникнуть з рушників безслідно.

Перекис водню

Він ідеально впорається зі старими плямами, жовтизною та сірістю на рушниках, якими ви користуєтеся вже давно. Для того, аби приготувати розчин, потрібно взяти 2 столові ложки перекису та розвести у 5 літрах води, а тоді додати ще ложку нашатирного спирту. У розчині потрібно замочити рушники на 2 години, а тоді випрати, як зазвичай.



Рушники можна легко відіпрати до білизни / Фото Pexels

Солона вода

Вона допомагає, якщо рушники забруднилися у каві чи томатній пасти. На літр теплої води потрібно додати 100 грамів солі, а тоді замочити рушники.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна вивести жовті плями від поту на одязі.

Пральний порошок

Використовуйте цей метод тільки з білими рушниками без візерунків. На літр води потрібно додати 20 грамів порошку, а також 100 грамів солі, і тоді замочити рушники на кілька годин. Після цього виперіть, як зазвичай.