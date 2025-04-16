Кухонные полотенца – это незаменимый аксессуар на любой кухне, сообщает 24 Канал. Впрочем, со временем они могут износиться настолько, что даже после стирки остаются жирными и неприятными на ощупь. И иногда это время наступает быстрее, чем хотелось бы.

Интересно Плесень из ванной исчезнет бесследно: элементарный способ

К счастью, вернуть белоснежную чистоту полотенцам все еще возможно – нужно только знать, как их стирать.

Как правильно стирать кухонные полотенца?

Для стирки жирных полотенец часто не хватает обычного цикла в стиральной машине. И в таком случае стоит воспользоваться альтернативными средствами:

Гель для мытья посуды

Он создан специально для того, чтобы максимально эффективно расщеплять жир, чтобы от пятен не оставалось даже следа. Поэтому в тазик нужно налить воду, добавить немного моющего средства, размешать и замочить полотенца и остальной кухонный текстиль. Оставьте так на несколько часов, а после этого полотенца нужно постирать и хорошо прополоскать.

Масло

Этот метод может показаться крайне странным, однако он действительно работает. Чтобы удалить жирные пятна, нужно взять несколько ложек масла, 2 столовые ложки сухого отбеливателя, а также стакан стирального порошка. Всю эту смесь нужно залить кипятком и замочить на час в ней кухонные полотенца.

Хозяйственное мыло

Обычное хозяйственное мыло может справиться с большим количеством загрязнений, чем вы представляете. Возьмите грязные кухонные полотенца, намочите их и натрите хозяйственным мылом. После этого сложите полотенца в пакет, завяжите его и оставьте на 6 часов, чтобы средство подействовало.

Лимонная кислота

Такой метод поможет быстро и надежно избавиться от жирных пятен, а также пятен от вина и различных овощей. Нужно насыпать на пятна кислоту, замочить и отложить на час. После этого просто прополощите полотенца в чистой теплой воде. После этого пятна исчезнут с полотенец бесследно.

Перекись водорода

Она идеально справится со старыми пятнами, желтизной и серостью на полотенцах, которыми вы пользуетесь уже давно. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 столовые ложки перекиси и развести в 5 литрах воды, а потом добавить еще ложку нашатырного спирта. В растворе нужно замочить полотенца на 2 часа, а потом постирать, как обычно.



Полотенца можно легко отстирать до белья / Фото Pexels

Соленая вода

Она помогает, если полотенца испачкались в кофе или томатной пасте. На литр теплой воды нужно добавить 100 граммов соли, а тогда замочить полотенца.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно вывести желтые пятна от пота на одежде.

Стиральный порошок

Используйте этот метод только с белыми полотенцами без узоров. На литр воды нужно добавить 20 граммов порошка, а также 100 граммов соли, и тогда замочить полотенца на несколько часов. После этого постирайте, как обычно.