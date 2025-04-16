Кухонные полотенца – это незаменимый аксессуар на любой кухне, сообщает 24 Канал. Впрочем, со временем они могут износиться настолько, что даже после стирки остаются жирными и неприятными на ощупь. И иногда это время наступает быстрее, чем хотелось бы.
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К счастью, вернуть белоснежную чистоту полотенцам все еще возможно – нужно только знать, как их стирать.
Как правильно стирать кухонные полотенца?
Для стирки жирных полотенец часто не хватает обычного цикла в стиральной машине. И в таком случае стоит воспользоваться альтернативными средствами:
Гель для мытья посуды
Он создан специально для того, чтобы максимально эффективно расщеплять жир, чтобы от пятен не оставалось даже следа. Поэтому в тазик нужно налить воду, добавить немного моющего средства, размешать и замочить полотенца и остальной кухонный текстиль. Оставьте так на несколько часов, а после этого полотенца нужно постирать и хорошо прополоскать.
Масло
Этот метод может показаться крайне странным, однако он действительно работает. Чтобы удалить жирные пятна, нужно взять несколько ложек масла, 2 столовые ложки сухого отбеливателя, а также стакан стирального порошка. Всю эту смесь нужно залить кипятком и замочить на час в ней кухонные полотенца.
Хозяйственное мыло
Обычное хозяйственное мыло может справиться с большим количеством загрязнений, чем вы представляете. Возьмите грязные кухонные полотенца, намочите их и натрите хозяйственным мылом. После этого сложите полотенца в пакет, завяжите его и оставьте на 6 часов, чтобы средство подействовало.
Лимонная кислота
Такой метод поможет быстро и надежно избавиться от жирных пятен, а также пятен от вина и различных овощей. Нужно насыпать на пятна кислоту, замочить и отложить на час. После этого просто прополощите полотенца в чистой теплой воде. После этого пятна исчезнут с полотенец бесследно.
Перекись водорода
Она идеально справится со старыми пятнами, желтизной и серостью на полотенцах, которыми вы пользуетесь уже давно. Для того, чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 столовые ложки перекиси и развести в 5 литрах воды, а потом добавить еще ложку нашатырного спирта. В растворе нужно замочить полотенца на 2 часа, а потом постирать, как обычно.
Полотенца можно легко отстирать до белья / Фото Pexels
Соленая вода
Она помогает, если полотенца испачкались в кофе или томатной пасте. На литр теплой воды нужно добавить 100 граммов соли, а тогда замочить полотенца.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно вывести желтые пятна от пота на одежде.
Стиральный порошок
Используйте этот метод только с белыми полотенцами без узоров. На литр воды нужно добавить 20 граммов порошка, а также 100 граммов соли, и тогда замочить полотенца на несколько часов. После этого постирайте, как обычно.