С наступлением тепла мы начинаем больше потеть, а использование дезодорантов приводит к тому, что на вещах остаются пятна, которые повреждают одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Тело вызывает химическую реакцию между потом и алюминием в антиперспиранте, а это становится причиной того, что пот становится желтым и прилипает к одежде. Некоторые люди используют отбеливающие средства для белой одежды, однако можно воспользоваться безвредными ингредиентами, которые найдутся дома у каждого из нас.

Чем отстирать желтые пятна

Хозяйка рассказала о домашнем средстве, которое прекрасно выводит пятна. Вам нужна жидкость для стирки, сода и 5% дистиллированного белого уксуса. Отстирывать вещь нужно наизнанку в прохладной воде. Использовать горячую воду нельзя никогда, поскольку это может привести к тому, что пятна так и останутся на ткани.



Желтые пятна можно легко отстирать / Фото Pexels

Жидкость для мытья посуды способна устранить остатки лосьона для тела, масла или дезодорант. После стирки этим средством дальше нужно две части воды смешать с одной частью уксуса и дать вещам настояться час.

К слову! Овсянка может быть эффективным средством для выведения свежих жирных пятен. Чем вывести пятна – читайте в нашем материале.

После этого соду надо развести с водой до консистенции маски и нанести на пятно. Чем хуже пятно, тем дольше можно оставить на нем жидкость. Самое длинное время должно составлять не более 1,5 часов.

Когда уксус и сода сочетаются, то вызывают реакцию шипения, которая выводит все, что попало на волокна, не повреждая саму ткань.