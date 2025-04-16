Цвіль може бути небажаним видовищем у будь-якій кімнаті, але побачити її у ванній шанси значно вищі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. А все через підвищену вологість у цій кімнаті, яка є ідеальним середовищем для розмноження грибків.

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Як прибрати цвіль з ванної кімнати?

Щойно ви помітили у ванній перші ознаки цвілі, зволікати не варто – вона може розмножуватися надзвичайно швидко, і ви й оком не встигнете змигнути, як вона заполонить стіни та може вийти навіть за межі ванної кімнати.

Та під час видалення грибка з ванної потрібно зважати на безпеку: використовуйте захисне спорядження та не соромтеся викликати професіоналів, якщо з'явиться така потреба. Зробити це потрібно у випадку, якщо цвіль заполонила вже досить великий шматок стіни, або ж вона проникла досить глибоко і не піддається миттю.

А для того, щоб самостійно відчистити цвіль, вам знадобляться такі засоби:

відбілювач;

пилосос;

щітка з нейлоновою щетиною;

гумові рукавички;

маска та захисні окуляри;

губки, ганчірки та серветки з мікрофібри;

ватяні кульки чи паперові рушники;

пульверизатор.

Перш за все потрібно протестувати засіб, який ви будете використовувати, тобто відбілювач, на невеликій частині стіни, що не впадає в око. Так ви зрозумієте, чи часом засіб не шкодить поверхні.



Цвіль можна прибрати відбілювачем / Фото Pexels

Після цього потрібно змочити поверхню, яку вразила пліснява, теплою водою, аби послабити цвіль. Після цього потрібно пропилососити уражену ділянку, аби спори цвілі не вилетіли в повітря.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна очистити лійку душу від вапняного нальоту. Для цього методу навіть не доведеться використовувати оцет.

Відбілювач потрібно розвести у воді, а після цього перелити розчин у пульверизатор. Рясно нанесіть його на стіну з пліснявою та залиште на 5 – 10 хвилин. Зважайте, що на одну частину відбілювача потрібно додати 10 частин води, аби розчин не вийшов надто концентрованим.

Вже після цього можна використати щітку чи стару зубну щітку та почистити місце з пліснявою ретельніше. Згодом місце потрібно промити теплою водою та висушити вологою тканиною чи губкою, а потім і паперовими рушниками.