Вапняний наліт блокує потік води, тому внутрішню частину душової лійки потрібно обов’язково чистити, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вологість та наліт можуть навіть привернути цвіль, тому очищувати лійку рекомендовано кожних 3 місяці.

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Чудово справляється з вапняним нальотом оцет, однак більшість людей його не люблять через різкий запах, який в закритому приміщенні дуже гостро відчувається. Експерти розповіли про незвичний продукт, який може допомогти не гірше оцту.

Чим відмити наліт з лійки для душу

Звичайна газована кола чудово впорається з виведенням нальоту. Більшість напоїв містять лимонну, винну та фосфорну кислоту. Усі вони присутні в засобах для чищення ванних кімнат. Кола чудово очищає вапняний наліт та мінерали з лійки.



Наліт з душу можна легко вивести / Фото Pexels

Вапняний наліт складається з карбонату кальцію, який залишається на лійці, коли вода випаровується і з часом накопичується. Кола природним чином розчиняє ці мінерали й усуває будь-які плями від жорсткої води, тому цілком можна обійтися без використання агресивних хімічних засобів для чищення.

До слова! Щоб запобігти накопиченню плісняви, слід залишати дверцята і ящик для миючого засобу злегка прочиненими для циркуляції повітря. А от чим видалити плісняву з пральної машини – читайте в нашому матеріалі.

Перед процедурою протріть душову лійку вологою ганчіркою, а тоді заповніть пакет шипучою колою, зануривши всередину душову лійку. Залишіть насадку в розчині на годину, щоб кола розщепила вапняний наліт. Якщо ж наліт дуже сильний, тоді в колі лійку можна залишити на ніч. Після зазначеного часу, лійку потрібно добре промити водою й витерти ганчіркою.