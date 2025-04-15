Известковый налет блокирует поток воды, поэтому внутреннюю часть душевой лейки нужно обязательно чистить, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Влажность и налет могут даже привлечь плесень, поэтому очищать лейку рекомендуется каждые 3 месяца.

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Прекрасно справляется с известковым налетом уксус, однако большинство людей его не любят из-за резкого запаха, который в закрытом помещении очень остро ощущается. Эксперты рассказали о необычном продукте, который может помочь не хуже уксуса.

Чем отмыть налет с лейки для душа

Обычная газировка прекрасно справится с выведением налета. Большинство напитков содержат лимонную, винную и фосфорную кислоту. Все они присутствуют в средствах для чистки ванных комнат. Кола прекрасно очищает известковый налет и минералы из лейки.



Налет из душа можно легко вывести / Фото Pexels

Известковый налет состоит из карбоната кальция, который остается на лейке, когда вода испаряется и со временем накапливается. Кола естественным образом растворяет эти минералы и устраняет любые пятна от жесткой воды, поэтому вполне можно обойтись без использования агрессивных химических чистящих средств.

К слову! Чтобы предотвратить накопление плесени, следует оставлять дверцу и ящик для моющего средства слегка приоткрытыми для циркуляции воздуха. А вот чем удалить плесень со стиральной машины – читайте в нашем материале.

Перед процедурой протрите душевую лейку влажной тряпкой, а тогда заполните пакет шипучей колой, погрузив внутрь душевую лейку. Оставьте насадку в растворе на час, чтобы кола расщепила известковый налет. Если же налет очень сильный, тогда в круге лейку можно оставить на ночь. После указанного времени, лейку нужно хорошо промыть водой и вытереть тряпкой.