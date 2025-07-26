Следов от дезодоранта, к счастью, можно легко избавиться – и для этого нужно лишь знать один простой лайфхак, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Определите материал рубашки

Перед тем как обрабатывать пятно от дезодоранта, нужно выяснить, какой состав ткани, чтобы не повредить ее. Натуральные материалы, например хлопок, требуют щадящего ухода, а с кашемиром, шелком и шерстью вообще стоит быть чрезвычайно деликатными.

Кроме того, всегда проводите тестирование средства на небольшом незаметном клочке ткани, а уже тогда начинайте обработку пятна – это поможет убедиться, что средство не повредит и не обесцветит вашу одежду.



Пятно можно легко убрать / Фото Pexels

Как убрать пятно от дезодоранта?

Если пятно только что появилось, разобраться с ним можно достаточно просто – и для этого нужно только придерживаться нескольких простых шагов. Вам понадобятся:

капроновые колготки;

дистиллированный белый уксус;

вода;

бутылка с распылителем;

салфетка для чистки.

Возьмите капроновые чулки или колготки и осторожно потрите свежее пятно от дезодоранта – иногда даже этого хватает для того, чтобы от него избавиться. Но если пятно устойчивое, в бутылке с распылителем нужно смешать часть уксуса и часть воды, а потом слегка опрыскать пятна.

К слову, ранее мы объясняли, как убрать неприятный запах с дивана – чистка не займет много времени.

Осторожно протрите обработанную ткань влажной салфеткой, чтобы убрать любые остатки дезодоранта или средства.

Если пятно уже застарелое, тогда стоит залить уксус в металлическую миску и замочить рубашку в ней на час, а уже тогда почистить пятно щеткой по направлению ворсинок ткани, чтобы удалить остатки дезодоранта.