Некоторые считают, что чистить стиральную машинку не нужно, поскольку во время стирки она самоочищается, однако это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как очистить стиральную машину от плесени

Если не очищать стиральную машинку, то на ней могут появиться лишние запахи, а также образоваться плесень и бактерии. Простой способ очистки стиральных машин быстро обеспечит безупречный вид уплотнителя, барабана и ящика прибора.

Лучшим способом очистить уплотнитель стиральной машины – это запустить горячий цикл стирки. При желании, вы можете приобрести специальные средства для чистки, которые предназначены для вашей стиральной машины.



Плесень из стиральной машины можно легко вывести / Фото Pexels

Для ухода за стиральной машиной могут пригодиться повседневные бытовые вещи. Можно сбрызнуть барабан стиральной машинки уксусом и протереть внутри чистой тканью. Это поможет избавиться от остатков от жесткой воды и даже легко удалить скопления грязи.

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Чтобы еще лучше очистить девайс, можно налить уксус в дозатор для моющего средства и запустить стиральную машину в цикле с горячей водой. Для того, чтобы в стиральной машине не скапливалась плесень, дверцу машины нужно оставлять слегка приоткрытой. Также нужно открывать ящик для моющего средства для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить накопление плесени и бактерий.

Если же плохой запах после очистки не исчезнет, тогда стоит очистить стояк, поскольку в нем может накапливаться, грязная, вонючая вода или плесень.