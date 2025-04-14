Дехто вважає, що чистити пральну машинку не потрібно, оскільки під час прання вона самоочищується, однак це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також 3 прилади, які треба вимикати з розетки: вони тягнуть найбільше електроенергії

Як очистити пральну машину від цвілі

Якщо не очищувати пральну машинку, то на ній можуть з’явитися зайві запахи, а також утворитися цвіль та бактерії. Простий спосіб очищення пральних машин швидко забезпечить бездоганний вигляд ущільнювача, барабана та ящика приладу.

Найкращим способом очистити ущільнювач пральної машини – це запустити гарячий цикл прання. За бажання, ви можете придбати спеціальні засоби для чищення, які призначені для вашої пральної машини.



Цвіль з пральної машини можна легко вивести / Фото Pexels

Для догляду за пральною машиною можуть стати в нагоді повсякденні побутові речі. Можна збризнути барабан пральної машинки оцтом й протерти всередині чистою тканиною. Це допоможе позбутися залишків від жорсткої води й навіть легко видалити скупчення бруду.

До слова! Є 7 ознак, які вказують на те, що термін служби пральної машини закінчується. Як дізнатися, що пральна машина вже потребує ремонту – читайте в нашому матеріалі.

Щоб ще краще очистити девайс, можна налити оцет в дозатор для миючого засобу й запустити пральну машину в циклі з гарячою водою. Для того, щоб в пральній машині не накопичувалася цвіль, дверцята машини потрібно залишати злегка прочиненими. Також потрібно відкривати ящик для миючого засобу для циркуляції повітря, щоб запобігти накопиченню цвілі та бактерій.

Якщо ж поганий запах після очищення не зникне, тоді варто очистити стояк, оскільки в ньому може накопичуватися, брудна, смердюча вода або цвіль.