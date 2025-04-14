Уся побутова техніка, яку ви залишаєте увімкненою, повільно споживає електроенергію, навіть коли нею не користуватися, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чимало людей шукають способи скоротити витрати за рахунки, тому варто звернути увагу на побутову техніку й вимикати з розетки 3 прилади, які тягнуть найбільше електроенергії.

Ігрові приставки

Новіші моделі ігрових консолей набагато потужніші, ніж були раніше, і тепер можуть споживати 0,2 кВт. Саме тому після завершення гри, приставку варто вимикати. Ігрові консолі потрібно залишати ввімкненими лише під час використання.

Інтернет-модеми

Домашній модем завжди ввімкнений та споживає енергію постійно – вдень, вночі, коли ми не вдома та у відпустці. Фахівці радять вимикати роутери з розетки на час тривалої відсутності.



Інтернет-модеми споживають електроенергію в режимі сну / Фото Pexels

Комп’ютер

Під час активного використання настільний ПК споживає 450 Вт енергії на годину. Якщо комп’ютер повністю вимкнути, а не перевести його в режим сну, коли ви ним не користуєтеся, то можна заощадити гроші на рахунках.

Також енергію можуть споживати мікрохвильова піч, тостери, кавоварки й інші девайси, що підключені до розетки. Рекомендовано використовувати подовжувач до кухонних приладів, щоб зекономити кошти. Експерти з питань енергетики навіть рекомендують вимикати Wi-Fi-роутери, якщо вдома нікого не буде тривалий час.