В останній тиждень перед Великоднем заведено прибирати в домівці, і зазвичай це роблять у четвер, який навіть називається Чистим, повідомляє 24 Канал. Саме цього дня на Таємній Вечері Христос омив ноги кожному зі своїх учнів, і саме звідси і пішла назва дня.

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Втім, християнські звичаї досить тісно переплетені з традиціями, які існували раніше – тоді святкували прихід весни та весняне рівнодення. Тож прибирання символізувало очищення житла від темної та холодної енергії зими, а також наближало весну.

Що потрібно прибрати перед Великоднем?

Перше, що потрібно обов'язково зробити перед Великоднем – це вимити вікна. Звісно, з осені шибки вже стають брудними, адже збирають на собі дощ, сніг, пил та вихлопи машин. А з настанням весни потрібно прибрати весь цей бруд, аби впустити в дім сонце та весняне повітря.

Раніше вірили, що миття вікон допомагає не тільки очистити оселю, але й прогнати з неї усе зло, що накопичилося за рік. Раніше ми вже розповідали, як саме потрібно мити вікна, аби прикликати в дім удачу та достаток.

Також потрібно обов'язково випрати штори, тюль, постільну білизну – це пов'язано з бажанням зустріти Христа, що знову народився, у чистоті та свіжості. Окрім того, чимало людей вірять, що це допомагає оновити енергетику вашого дому.

Під час прибирання перед Великоднем також потрібно звернути увагу на всі далекі та темні кутки, які ви, можливо, не вичищаєте під час звичайного прибирання. Адже протягом року туди могло забитися чимало сміття, а Великдень потрібно зустріти у чистому домі.



Перед Великоднем потрібно поприбирати / Фото Pexels

Також подбайте про те, аби викинути старі та непотрібні речі – розберіть мотлох та посуд, що тріснув чи вийшов з ладу. Зважайте, що старі речі часто нагадують про сумне та неприємне минуле та можуть зберігати у собі негативні емоції. А Великдень – це оновлення, що має торкнутися і предметів домашнього вжитку.

Втім, прибирати можна не тільки у четвер. Взагалі тиждень перед Великоднем досить насичений, і традиції та прикмети попереджають, у які дні яку роботу робити найкраще.