В последнюю неделю перед Пасхой принято убирать в доме, и обычно это делают в четверг, который даже называется Чистым, сообщает 24 Канал. Именно в этот день на Тайной Вечере Христос омыл ноги каждому из своих учеников, и именно отсюда и пошло название дня.

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Впрочем, христианские обычаи достаточно тесно переплетены с традициями, которые существовали раньше – тогда праздновали приход весны и весеннее равноденствие. Поэтому уборка символизировала очищение жилья от темной и холодной энергии зимы, а также приближала весну.

Что нужно убрать перед Пасхой?

Первое, что нужно обязательно сделать перед Пасхой – это вымыть окна. Конечно, с осени стекла уже становятся грязными, ведь собирают на себе дождь, снег, пыль и выхлопы машин. А с наступлением весны нужно убрать всю эту грязь, чтобы впустить в дом солнце и весенний воздух.

Раньше верили, что мытье окон помогает не только очистить дом, но и прогнать из него все зло, что накопилось за год. Ранее мы уже рассказывали, как именно нужно мыть окна, чтобы призвать в дом удачу и достаток.

Также нужно обязательно постирать шторы, тюль, постельное белье – это связано с желанием встретить Христа, что снова родился, в чистоте и свежести. Кроме того, многие верят, что это помогает обновить энергетику вашего дома.

Во время уборки перед Пасхой также нужно обратить внимание на все дальние и темные углы, которые вы, возможно, не вычищаете во время обычной уборки. Ведь в течение года туда могло забиться немало мусора, а Пасху нужно встретить в чистом доме.



Перед Пасхой нужно поубирать / Фото Pexels

Также позаботьтесь о том, чтобы выбросить старые и ненужные вещи – разберите хлам и посуду, что треснула или вышла из строя. Учитывайте, что старые вещи часто напоминают о печальном и неприятном прошлом и могут хранить в себе негативные эмоции. А Пасха – это обновление, что должно коснуться и предметов домашнего обихода.

Впрочем, убирать можно не только в четверг. Вообще неделя перед Пасхой достаточно насыщенная, и традиции и приметы предупреждают, в какие дни какую работу делать лучше всего.