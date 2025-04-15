Віряни точно знають, що кожен день перед Великоднем наповнений різноманітними клопотами. А все через те, що до свята потрібно залагодити усі справи та навести лад в оселі, повідомляє 24 Канал. Зокрема – помити вікна.

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Коли мити вікна перед Великоднем?

Прикмети стверджують, що вікна не тільки пропускають світло в оселю, а є саме тією частиною дому, через яку в нього проникають удача, добро, злагода та позитивна енергія. Окрім того, езотерики пов'язують вікна і з грошовою енергією.

А якщо вони постійно вкриті брудом, це значить, що все погане буде затримуватися у домі, а хороше не знайде способу проникнути всередину. І особливо важливо подбати про чистоту перед Великоднем – адже у цю дату можна насититися не тільки грошовою, але й божественною енергією. І це є однією з причин, чому перед Великоднем потрібно обов'язково помити вікна.

Вірили, що це потрібно зробити також і для того, аби привернути у своє життя щастя та відпустити сум та негаразди. Але зробити це потрібно у правильний день. Якщо помилитися та зайнятися справою у час, який для цього не підходить, можна легко накликати на себе чимало біди. А про дні, коли вікна мити перед Великоднем не можна, ми вже розповідали раніше.

І ідеальним днем для миття вікон напередодні Великодня вважається Чистий четвер. Це важлива дата для того, аби зробити прибирання, але вікнам потрібно приділити особливу увагу.



Перед Великоднем потрібно вимити вікна / Фото Pexels

Вірили, що під час миття вікон потрібно обов'язково уявляти собі, що змиваєте не тільки бруд, а й усе погане зі свого життя. Так можна очистити не тільки сам дім, але і його енергетику.

Окрім того, кілька прикмет пропонують також покласти у воду для миття вікон кілька монеток. Після цього їх потрібно викласти на підвіконня – така проста дія начебто може притягнути в дім гроші та достаток. Також можна додати у воду і жменю солі – це поставить захист на вашу оселю від негативу та злого ока.

Воду з відра не можна виливати у раковину чи унітаз – потрібно буде вилити її під дерево у своєму саду. Своєю енергією ця вода буде примножувати ваші статки.