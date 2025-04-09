Миття вікон перед Великоднем – це дуже важлива традиція, про яку не варто забувати, повідомляє 24 Канал. Таке прибирання начебто має пропустити в оселю не тільки більше світла, але й вигнати весь негатив та злі сили. Втім, не в усі дні можна мити вікна.

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Коли не можна мити вікна перед Великоднем?

Наші пращури вірили, що навесні потрібно обов'язково помити вікна – це начебто допомагає залучити в дім радість, удачу, щастя та достаток. Та головне – обрати для миття вікон правильний день.

Народна мудрість стверджує, що найкращий час для миття вікон – це один з днів перед Великоднем. Сонячні промені, що проникають у дім через вікна саме у цей час, начебто допомагають вигнати із вашого житла проблеми, бідність, хвороби та біду.

Під час миття вікон радять уявляти, що ви змиваєте з них увесь негатив, а натомість впускаєте із сонячними променями у кімнату достаток, мир та щастя.



Мити вікна потрібно перед Великоднем / Фото Pexels

Але є й кілька заборон. Перш за все, не можна мити вікна у дощовий день – прикмети віщують, що так навіть перед Великоднем ви можете накликати на себе негаразди та проблеми. Окрім того, в таку погоду не вийде очистити вікна справді якісно. Не можна також мити вікна після заходу сонця – так ви не залучите достаток, а тільки позбудетеся його, а також удачі.

До речі, раніше ми розповідали, якими натуральними барвниками можна пофарбувати крашанки перед Великоднем.

Ще одна прикмета забороняє мити вікна вагітним жінкам – начебто це може нашкодити здоров'ю матері та дитини.

Одні з найкращих днів для миття вікон – це Чистий четвер та понеділок перед Великоднем. А ось у Страсну п'ятницю мити вікна категорично заборонено.