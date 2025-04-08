Звісно, для фарбування яєць можна використати елементарні фарбники, що продаються в кожному магазині. Та якщо ви не хочете використовувати фарбу, або ж бажаєте відтворити автентичні кольори крашанок, ви можете скористатися природними барвниками, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Виросте великим та солодким: найкращі сорти буряка, які радять городники

Буряк

Якщо ви хочете отримати крашанки рожевого кольору, для цього однозначно варто скористатися буряком. Натріть його на великій терці та залийте водою, а після цього додайте кілька ложок оцту. У настій опустіть зварені яйця, і вже за 10 – 15 хвилин ви помітите, що вони набувають ніжного рожевого відтінку.

Червонокачанна капуста

Сині та блакитні крашанки можна отримати за допомогою капусти – потрібно подрібнити велику голівку, залити її водою та додати 6 столових ложок оцту. Дайте розчину настоятися 8 – 10 годин. Після цього настій процідіть та опустіть у нього щойно зварені яйця.

Тримайте так від 30 хвилин до 3 годин. Спершу крашанки можуть здаватися бузковими, та не переймайтеся – під час висихання колір неодмінно зміниться на блакитний.

Лушпиння цибулі

Певно, це найбільш популярний народний барвник для крашанок, який допомагає досягти помаранчевого на коричневого відтінку. Для різних відтінків ви можете використовувати і золотисту ріпчасту, і червону цибулю.



Лушпиння цибулі допоможе пофарбувати яйця / Фото Pexels

Куркума

Вона допомагає пофарбувати яйця у золотистий колір. На літр води додайте три столові ложки цієї спеції, змеленої у порошок. Саме у цьому розчині варіть яйця, і на виході отримаєте неймовірні жовті крашанки.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Бузина

Якщо ви хочете отримати повністю чорні крашанки, для цього знадобляться ягоди бузини. В ідеалі їх потрібно для цього заготувати ще з літа, та можна і придбати. Зваріть настій з них, а тоді залиште у ньому зварені яйця на три години, а краще на ніч.

Втім, раніше ми розповідали про кольори, в які не можна фарбувати крашанки. І чорний – це один з них.

Петрушка та кропива

Обидві ці рослини допоможуть досягти зеленого кольору. Також ви можете приготувати настій зі шпинату, та його знадобиться немало – не менше кілограма. Дайте настоєві постояти ніч, а після цього лишіть у ньому варені яйця принаймні на три години.

Також можна спробувати настояти яйця у зеленому чаї – та колір буде більш болотяним.