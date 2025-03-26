До Великодня залишилося вже не так багато часу, адже він настане 20 квітня цьогоріч. І чимало людей замислюються заздалегідь, як фарбуватимуть крашанки та виготовлятимуть писанки, повідомляє 24 Канал. Та кілька кольорів краще все ж не використовувати.

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В які кольори не можна фарбувати крашанки на Великдень?

Чимало людей вірять, що деякі відтінки крашанок можуть стати причиною численних неприємностей в оселі чи навіть хвороб членів родини – тож радять уникати їх під час підготовки до свята.

Зокрема, є три кольори, які краще не використовувати.

Чорний колір

Чорний колір – це не найбільш вдалий вибір для фарбування великодніх яєць, адже цей відтінок традиційно асоціюється з жалобою. Навіть якщо ви хочете додати до чорних яєць декоративні елементи – як-от блискітки чи мерехтливі частинки, це все ще не змінить символічного значення чорного яйця.

Та не радять використовувати й інші кольори, що наближені до цього кольору – темно-синій, сірий, асфальтовий, або ж темно-коричневий. Втім, якщо ви отримали натуральний коричневий відтінок лушпинням цибулі – це прийнятний варіант для фарбування великодніх яєць.

Помаранчевий колір

Помаранчевий колір є природним для курячих яєць та не завжди підходить для декорування. І попри те, що у звичайному наборі барвників для яєць ви знайдете помаранчевий, краще відкласти його в сторону.



Яйця не можна фарбувати в помаранчевий / Фото Pexels

Використовувати його можна тільки у тому випадку, якщо ви плануєте доповнити яйця ще якимись декоративними елементами – як-от розписом, бісером, термонаклейками тощо.

Білий колір

Не радять для фарбування яєць використовувати й білий колір – він є природним для курячих яєць та зовсім не виглядатиме декоративно. Якщо все ж хочеться додати якийсь дизайн на яйця, ви можете використати термонаклейку чи інші декоративні елементи, але барвники для цього зовсім не потрібні.

В які кольори фарбувати крашанки?

Найбільш популярними кольорами залишаються червоний та його відтінки – він символізує щастя, радість та здоров'я, а тому до цього великого свята пасує ідеально. Також можна використати і зелений відтінок – він позначає життя, весну та свіжість.

Зелені крашанки принесуть в дім успіх та добробут. А ось жовтий колір можна обрати, якщо прагнете залучити до оселі гроші та процвітання – жовтий колір вважається символом сонця, радості та багатства.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно зробити в домі, аби притягнути в нього гроші та багатство.

Ще один колір, який має тільки позитивне значення – це синій. Він є символом щирості, спокою та вірності, а тому принесе в дім злагоду та гармонію.