До Пасхи осталось уже не так много времени, ведь она наступит 20 апреля в этом году. И многие задумываются заранее, как будут красить пасхальные яйца и изготавливать писанки, сообщает 24 Канал. И несколько цветов лучше все же не использовать.

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В какие цвета нельзя красить пасхальные яйца на Пасху?

Многие верят, что некоторые оттенки пасхальных яиц могут стать причиной многочисленных неприятностей в доме или даже болезней членов семьи – поэтому советуют избегать их во время подготовки к празднику.

В частности, есть три цвета, которые лучше не использовать.

Черный цвет

Черный цвет – это не самый удачный выбор для окрашивания пасхальных яиц, ведь этот оттенок традиционно ассоциируется с трауром. Даже если вы хотите добавить к черным яйцам декоративные элементы – например блестки или мерцающие частицы, это все еще не изменит символического значения черного яйца.

Но не советуют использовать и другие цвета, приближенные к этому цвету – темно-синий, серый, асфальтовый, или темно-коричневый. Впрочем, если вы получили натуральный коричневый оттенок шелухой лука – это приемлемый вариант для окрашивания пасхальных яиц.

Оранжевый цвет

Оранжевый цвет является естественным для куриных яиц и не всегда подходит для декорирования. И несмотря на то, что в обычном наборе красителей для яиц вы найдете оранжевый, лучше отложить его в сторону.



Яйца нельзя красить в оранжевый / Фото Pexels

Использовать его можно только в том случае, если вы планируете дополнить яйца еще какими-то декоративными элементами – например росписью, бисером, термонаклейками и тому подобное.

Белый цвет

Не советуют для окрашивания яиц использовать и белый цвет – он является естественным для куриных яиц и совсем не будет выглядеть декоративно. Если все же хочется добавить какой-то дизайн на яйца, вы можете использовать термонаклейку или другие декоративные элементы, но красители для этого совсем не нужны.

В какие цвета красить пасхальные яйца?

Наиболее популярными цветами остаются красный и его оттенки – он символизирует счастье, радость и здоровье, а потому к этому большому празднику подходит идеально. Также можно использовать и зеленый оттенок – он обозначает жизнь, весну и свежесть.

Зеленые пасхальные яйца принесут в дом успех и благополучие. А вот желтый цвет можно выбрать, если хотите привлечь в дом деньги и процветание – желтый цвет считается символом солнца, радости и богатства.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать в доме, чтобы притянуть в него деньги и богатство.

Еще один цвет, который имеет только положительное значение – это синий. Он является символом искренности, спокойствия и верности, а потому принесет в дом согласие и гармонию.