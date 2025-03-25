Красивый сад не обязательно должен быть таким, за которым очень сложно ухаживать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Главное – выбрать такие цветы, которые не требуют слишком много ухода и не вызовут лишней мороки у начинающих.

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Бархатцы

Эти цветы – одни из самых простых для выращивания начинающими, ведь обычно они не требуют особого ухода после высадки. Они засухоустойчивы, не боятся вредителей и будут цвести до первых осенних заморозков.

Советуют высаживать их на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Они не требуют очень много полива – нужно только дать почве просохнуть перед тем, как поливать их снова. Кроме того, это самосейные цветы, а это значит, что они сбрасывают семена, что вполне самостоятельно прорастет в следующем году.

Эхинацея

Эхинацея – это еще один простой вариант цветов, что очень просто выращивать. Кроме того, они являются идеальным вариантом, если нужно привлечь опылителей в ваш сад. Если вы ищете интересное дополнение к своей клумбе, то эти розово-фиолетовые цветы на высоком стебле вам пригодятся.

Вы также можете найти виды эхинацеи других цветов – красного, оранжевого, белого и желтого. Это также многолетние растения, и они могут распространяться и самозасеваться.



Эхинацея очень легко выращивается / Фото Pexels

Цинния

Видов циннии существует более 20 – а это значит, что вы можете выбрать именно те, что придутся вам больше всего по душе. Они очень засухоустойчивы, выносливы и цветут в течение целого лета. В отличие от многих других растений, они быстро растут из семян и привлекают различных опылителей, например пчел и бабочек.

Найдите для них солнечный участок с хорошо дренированной почвой, и тогда уже вскоре сможете насладиться цветением.

Подсолнухи

Если вы хотите добавить немного солнечной яркости в свой сад, тогда декоративные подсолнухи – это практически идеальный вариант. Эти цветы очень просты в выращивании из семян, и поэтому они являются хорошим выбором для новичков. Если вы не хотите, чтобы подсолнухи выросли слишком высокими, вы можете отыскать карликовые сорта, что не вырастут выше метра.

Солнце должно быть на участке обязательно, а полив им нужен глубокий, однако нечастый.

Настурции

Если ваша цель – вырастить съедобный сад, тогда цветы настурции – это вариант для вас. Растение придаст вашему саду яркости, но в то же время практически не нуждается в уходе. Семенные стручки впоследствии можно будет мариновать и использовать как каперсы.

Кстати, сейчас – уже самое время обрезать розы. И ранее мы рассказывали, когда нельзя обрезать розы, чтобы растения не погибли.

Хризантемы

Эти растения известны своими смелыми, яркими цветами – желтым, оранжевым, фиолетовым, бордовым и белым. После того, как растения прорастут, они уже практически не нуждаются в уходе, а некоторые сорта могут цвести от июля и до осени.