Эзотерики считают, что для того, чтобы в доме был достаток и счастье, нужно создать соответствующие условия, пишет 24 Канал. Для того, чтобы открыть финансовый поток, получить новые деньги и накопления, дома нужно сделать несколько простых вещей.

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Избавьтесь от старой одежды

Неопрятная и старая одежда способна автоматически притягивать в жизнь бедность, поэтому деньги будут уходить из дома постоянно на различные нужды. Как только вы избавитесь от всего хлама, в жизни появятся новые деньги и дополнительный заработок.

Выбросьте старые магниты и сувениры

Старые магниты и сувениры, купленные вами или подаренные друзьями, способны забрать всю денежную энергетику. Лучше их выбросьте, поскольку со временем они все равно теряют свой вид.



От старых магнитов и сувениров лучше избавиться / Фото Pexels

Вымойте грязные окна и двери

Грязные окна выглядят неопрятно и закрывают собой финансовый поток. Для того, чтобы его открыть, эзотерики советуют следить за их чистотой. То же касается и дверей, которые должны быть вытерты от пыли.

Поремонтируйте неисправную сантехнику

По приметам, вместе с водой, которая течет из поломанного крана – вытекают деньги, поэтому финансовое благополучие будет обходить стороной. Для того, чтобы финансы снова появились в вашей жизни, нужно починить сантехнику.

Обратите внимание! Есть определенные приметы относительно того, когда нельзя выносить мусор, чтобы не вынести из дома счастье и благополучие. Больше читайте в нашей статье.

Сделайте генеральную уборку

Следите за тем, чтобы дома не было пыли и грязного пола. Если в закоулках грязно, то деньги будут обходить дом стороной. Еще наши предки считали, что лишний мусор мешает привлечь богатство. Именно поэтому следите, чтобы дома всегда было чисто и убрано.