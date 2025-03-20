Езотерики вважають, що для того, щоб у домі був достаток та щастя, потрібно створити відповідні умови, пише 24 Канал. Для того, щоб відкрити фінансовий потік, отримати нові гроші й накопичення, вдома потрібно зробити кілька простих речей.

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Позбудьтеся старого одягу

Неохайний та старий одяг здатен автоматично притягувати в життя бідність, тому гроші йтимуть з дому постійно на різні потреби. Як тільки ви позбудетеся від всього непотребу, у житті з’являться нові гроші й додатковий заробіток.

Викиньте старі магніти та сувеніри

Старі магніти та сувеніри, що куплені вами чи подаровані друзями, здатні забрати всю грошову енергетику. Краще їх викиньте, оскільки з часом вони все одно втрачають свій вигляд.



Від старих магнітів та сувенірів краще позбутися / Фото Pexels

Вимийте брудні вікна та двері

Брудні вікна виглядають неохайно й закривають собою фінансовий потік. Для того, щоб його відкрити, езотерики радять слідкувати за їхньою чистотою. Те саме стосується й дверей, які мають бути витерти від пилу.

Поремонтуйте несправну сантехніку

За прикметами, разом з водою, яка тече з поломаного крана – витікають гроші, тому фінансове благополуччя буде обходити боком. Для того, щоб фінанси знову з’явилися у вашому житті, потрібно полагодити сантехніку.

Зверніть увагу! Є певні прикмети щодо того, коли не можна виносити сміття, щоб не винести з дому щастя та благополуччя. Більше читайте у нашій статті.

Зробіть генеральне прибирання

Слідкуйте за тим, щоб вдома не було пилу й брудної підлоги. Якщо в закутках брудно, то гроші оминатимуть дім. Ще наші предки вважали, що зайве сміття заважає привабити багатство. Саме тому стежте, щоб вдома завжди було чисто й прибрано.